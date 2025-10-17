Alerta en la aviación: 20 aeropuertos en Colombia en riesgo por fallas técnicas y falta de personal

Distrito rechaza los hechos del joven en la torre de control del aeropuerto El Dorado.

La seguridad operacional en el espacio aéreo colombiano atraviesa una grave crisis estructural, según lo reveló Franklin Urbina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (Acdecta). En entrevista con Caracol Radio, el representante del gremio denunció fallas graves en sistemas de aterrizaje, comunicación y radar, además de una preocupante escasez de personal capacitado.

Estas deficiencias afectan al menos a 20 aeropuertos en el país, incluidos algunos de los más importantes, como El Dorado en Bogotá, y elevan el nivel de riesgo en la operación diaria de vuelos nacionales e internacionales.

Fallas en sistemas críticos: tecnología obsoleta y sin reemplazo

Entre los problemas más serios identificados por Urbina se encuentran:

Sistemas ILS (Instrument Landing System) : fundamentales para aterrizajes en condiciones de baja visibilidad, presentan fallas constantes y no han sido reemplazados, pese a alertas previas.

: fundamentales para aterrizajes en condiciones de baja visibilidad, presentan y no han sido reemplazados, pese a alertas previas. Radares inoperativos : el radar de superficie de El Dorado actualmente no está en funcionamiento para los controladores , lo que compromete la gestión segura del tráfico terrestre en la pista.

: el radar de superficie de actualmente , lo que compromete la gestión segura del tráfico terrestre en la pista. Comunicación aérea deficiente: persistentes fallas en frecuencias de radio afectan regiones como el sureste del país, Bucaramanga y Barranquilla, dificultando el contacto entre torres de control y aeronaves.

Escasez de personal y jornadas agotadoras: un riesgo humano

Más allá de la tecnología, Urbina denunció una crisis de recursos humanos: el número de controladores es insuficiente y muchos deben cubrir jornadas extensas, lo que genera una “fatiga mental impresionante” y aumenta el margen de error.

“Yo soy el que se sienta en el puesto de control, mis oídos son los que escuchan las frecuencias y son mis ojos los que ven los radares”, aseguró el vocero gremial, insistiendo en que las advertencias están siendo ignoradas por la Aeronáutica Civil, que sigue sosteniendo que “todo está funcionando con redundancia”.

Las autoridades niegan fallas, pero el gremio insiste: hay riesgo operacional

La respuesta institucional ha sido desestimar las alertas, alegando redundancia técnica y protocolos adecuados. No obstante, desde Acdecta se insiste en que la realidad en las torres de control y los centros de radar es distinta, y que la seguridad del sistema depende cada vez más del esfuerzo humano, no de sistemas confiables.

Urbina también pidió no reducir los problemas a casos puntuales —como el incidente en la torre de El Dorado o los recientes episodios en Medellín— sino entenderlos como síntomas de un sistema debilitado.

Llamado urgente a una intervención estructural

El gremio exige al Gobierno y a la Aeronáutica Civil una revisión urgente del sistema aeronáutico colombiano, con inversión inmediata en tecnología crítica y una reforma laboral que garantice condiciones seguras para el personal de control aéreo.

El país, advierten, no puede seguir dependiendo de la suerte o del sacrificio humano para mantener su operación aérea.