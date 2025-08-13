“La ONU es un directorio político de la izquierda”: Abelardo de la Espriella

Abelardo De la Espriella, precandidato a la presidencia de la República a través del movimiento Defensores de la Patria, por el que deberá recoger firmas para oficializar su camino a la Casa de Nariño, en medio de una entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, hizo fuertes señalamientos contra la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

El precandidato reaccionó ante el reconocimiento de la ONU del genocidio en Gaza, el cual fue reconocido el 14 de noviembre del 2024.

"A través de su sitio sobre Gaza, la obstrucción de la ayuda humanitaria, junto con los ataques dirigidos y la muerte de civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los reiterados llamados de la ONU, las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está causando intencionalmente muertes, hambre y lesiones graves, utilizando el hambre como un método de guerra e infligiendo castigo colectivo sobre la población palestina", indicó el Comité.

Abelardo De la Espriella aseguró que “la ONU no sirve para nada”

“La ONU no es un referente para mí. La ONU es un directorio político de la izquierda que no sirve para nada. Sirve para mandar unos burócratas a hablar paja y a tomarse unos wiskeys. En mi gobierno no va ha haber embajada en la ONU”, dijo De la Espriella.

Además, agregó que tiene perfectamente claro que él sabe cuál es el problema y cuál es la solución, “pero lo más importante es que tengo los cojones para hacerlo”.

El precandidato también se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y aseguró que “Enterramos a un mártir, a un hombre que representaba el futuro de Colombia. Yo quiero ser claro en esto, el crimen de Miguel es un crimen de Estado”, afirmó el precandidato.

De la Espriella también aseguró que “el régimen, Gustavo Petro instigó el asesinato de Miguel, y sus socios, el narcoterrorismo, lo ejecutó. Para eso no puede haber ni perdón ni olvido”.