Ganancias de Ecopetrol caen 46,4 % en el segundo trimestre de 2025: factores clave detrás del desplome

Ecopetrol, la principal compañía petrolera de Colombia, reportó una caída del 46,4 % en sus ganancias durante el segundo trimestre de 2025, sumando 1,8 billones de pesos, una cifra significativamente menor frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado representa el décimo trimestre consecutivo con cifras a la baja, reflejando un entorno cada vez más complejo para la empresa.

Los ingresos trimestrales también se redujeron en un 9,1 %, ubicándose en 29,7 billones de pesos, mientras que el EBITDA fue de 11,1 billones de pesos, con un margen del 37,5 %. En el acumulado semestral, los ingresos llegaron a 61 billones de pesos, lo que equivale a una disminución del 4,5 %, y las utilidades fueron de 4,9 billones, un 33,2 % menos que en el mismo periodo del año pasado.

Principales causas del retroceso

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explicó que los resultados fueron afectados por varios factores externos y estructurales:

“La caída en el precio del crudo de referencia Brent, un aumento de los bloqueos en los campos y las afectaciones a la infraestructura de transporte de hidrocarburos”, señaló el directivo.

señaló el directivo. El descenso del precio del Brent generó un impacto de 1,7 billones de pesos en las utilidades, mientras que la inflación restó otros 200.000 millones de pesos .

en las utilidades, mientras que la inflación restó otros . En contraste, la tasa de cambio tuvo un efecto positivo de 500.000 millones.

Además de las condiciones del mercado, Ecopetrol ha tenido que enfrentar nuevos impuestos derivados de medidas extraordinarias por la situación en el Catatumbo, así como el IVA no descontable en importaciones de combustibles.

Producción estable, pero con desafíos

A pesar de las dificultades financieras, la producción semestral se mantuvo como la más alta en una década, con un promedio de 750.500 barriles de petróleo equivalente por día (bped). Sin embargo, en el segundo trimestre hubo una leve disminución del 0,5 %, atribuido principalmente a:

La declinación en la producción de gas natural en los campos Cusiana, Recetor, Ballena y Chuchupa.

en los campos Cusiana, Recetor, Ballena y Chuchupa. Bloqueos sociales y protestas en la Orinoquia, particularmente en Rubiales y Caño Sur, impulsadas por factores ajenos a la operación.

en la Orinoquia, particularmente en Rubiales y Caño Sur, impulsadas por factores ajenos a la operación. La indisponibilidad del Oleoducto Bicentenario tras atentados que afectaron zonas del norte de Arauca.

En total, se registró una producción diferida de 1,5 millones de barriles en el segundo trimestre, acumulando 1,8 millones en el primer semestre del año.

Medidas para enfrentar la coyuntura

Ecopetrol ha implementado una serie de estrategias para mitigar el impacto de esta coyuntura:

Optimización de costos, gastos y capex.

Recaudo anticipado del saldo por cobrar al FEPC.

Coberturas cambiarias y compensación de saldos de impuestos a favor.

Asimismo, la empresa continúa fortaleciendo su presencia internacional, especialmente en la cuenca del Permian (Estados Unidos) y con la adquisición del 45 % de participación en el bloque CPO-09, como parte de su apuesta por mantener la producción a largo plazo.

Actualmente, Ecopetrol cuenta con alrededor de 254.000 accionistas, quienes seguirán atentos a la evolución financiera de la empresa en medio de un entorno de volatilidad económica y desafíos operativos.