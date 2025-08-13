“Devuelva el Nobel”: Arengas en contra de Juan Manuel Santos en el cortejo fúnebre de Miguel Uribe

El exprecandidato a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe, tuvo su último adiós en la tarde de este miércoles 13 de agosto, un día lleno de homenajes y honores a su vida y carrera política, con una Catedral Primada de Bogotá y una Plaza de Bolívar colmadas. En medio del traslado de su féretro al Cementerio Central, fueron muchas las muestras de indignación que se hicieron notorias, dentro de ellas una serie de arengas en contra del expresidente Juan Manuel Santos.

Tras estar en Cámara ardiente en el Capitolio Nacional, el cuerpo de Miguel Uribe, llegó hasta la catedral para la misa que se le tenía preparada, en la que hubo varios momentos trascendentales, dentro de ellos el discurso de la esposa del senador, Claudia Tarazona; y el del progenitor del fallecido líder político Miguel uribe Londoño, quien hizo un llamado a la unión, no sin antes pedirle a los asistentes y a los colombianos que “no desaprovechen la oportunidad de un cambio en 2026, un cambio que siga los pensamientos de su hijo”; cerrando sus palabras con “Callaron a Miguel, pero no callaran a los colombianos”.

El Gobierno colombiano se ausenta del funeral de Uribe Turbay a petición de la familia AME9845. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/08/2025.- Integrantes del Batallón Guardia Presidencial vigilan el féretro del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este miércoles, en la catedral Primada en Bogotá (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que ni él ni su gabinete asistieron al funeral de Uribe Turbay por solicitud expresa de la familia del político, fallecido el lunes tras resultar gravemente herido en un atentado. EFE/Carlos Ortega (Carlos Ortega/EFE)

Terminado la ceremonia religiosa, el ataúd del fallecido senador, de 39 años, salió rumbo al cementerio, pasando por la Plaza de Bolívar, lugar en el que decenas de personas le pusieron rosas blancas al cofre fúnebre, mientras le entregaban emotivas palabras de despedida.

Pero esta situación también se prestó para que los seguidores de Uribe Turbay, y aquellos que estaban acorde a sus pensamientos, mostraran su indignación con el Gobierno Nacional; quienes gritaban en coro “Fuera Petro”; adicionalmente, una serie de personas también le lanzaron pullas a Santos, a quien le gritaron, entre otras cosas “Devuelva el Nobel”. Algo que quedó captado en varios micrófonos dentro de ellos el de Blu Radio.

Cabe acotar que en medio de la Cámara ardiente, Santos hizo presencia junto a su esposa, algo que despertó varias reacciones en su contra, dentro de ellas las del expresidente Álvaro Uribe, quien lo criticó; mismo que indicó que “Santos también era culpable de lo que le sucedió a Uribe Turbay”.