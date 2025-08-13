Autoridades de Perú detuvieron a colombianos en la isla Santa Rosa y Petro lo calificó como “secuestro”

Gustavo Petro realizó un discurso durante la marcha en Bogotá por el Día Mundial de los Trabajadores.

En las últimas horas se ha conocido por intermedio de la ministra de Transporte Mafe Rojas, que dos colombianos fueron retenidos en la isla Santa Rosa por de autoridades peruanas. De acuerdo a la funcionara, se tratarían de dos contratistas del Estado, quienes se encargaban de realizar labores de estudio sobre una obra en la zona.

Rojas detalló que los colombianos detenidos serían un inspector de obra y un topógrafo.

“Sobre el incidente que se presentó ayer 12 de agosto en la isla de Santa Rosa, me permito informar según los datos que me han sido reportados desde Leticia: Dos trabajadores del Consorcio Inges & M2020, un inspector de obra y un topografo realizaban estudios de batimetría dentro del contrato de Invías 1729 de 2020 en Leticia”, dijo la ministra de Transporte.

Según la jefe de cartera, las labores tenían que ver con un contrato con la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia.

“El inspector de obra Juan Daniel Torrado (interventoría) y el topógrafo Carlos Sánchez (obra) contrataron a John Willington Ama para el servicio de lancha y se desplazaron a la isla de Santa Rosa. Allí fueron detenidos por Policía Nacional Peruana”, detalló la ministra Mafe Rojas.

El presidente Gustavo Petro por su parte, se expresó en redes sociales y calificó el hecho como un “secuestro”.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro”, escribió el mandatario en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Por ahora no ha habido pronunciamiento oficial de parte del gobierno de Perú. Se espera que en las próximas horas la Cancillería emita un comunicado dando explicaciones de los hechos.