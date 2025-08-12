Vicky Dávila “coronó” a Daniel Quintero como presidente del ‘Desafío’ tras izar bandera de Colombia en Perú

Vicky Dávila es una conocida periodista colombiana, quien se ha destacado en varios medios de comunicación demostrando su gusto por la política. Sin embargo, luego de algún tiempo ejerciendo como directora de la Revista Semana, decidió renunciar para emprender un nuevo rol, esta vez como precandidata a la presidencia de la república, estando de presente en diferentes eventos, donde ha dado de que hablar por sus declaraciones.

Si bien, una de las noticias que enluta al país ha tenido que ver con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto, donde su cuerpo está siendo velado en el Salón Elíptico del Capitolio. En medio de la presencia de diferentes figuras políticas, Dávila estuvo dándole el último adiós a Uribe, dejando claro su dolor y también su rechazo por la violencia.

En medio de sus diversas apariciones a través de las redes sociales no dejó de referirse al dolor que enfrenta la familia del senador, pero también a otras de las situaciones que ha dado de que hablar y que ha tenido como protagonista a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, que de acuerdo a un video revelado fue quien izó la bandera de Colombia en Isla Chinería, elevando así la tensión entre Colombia y Perú, teniendo en cuenta la disputa sobre un terreno en medio del río Amazonas.

Ante la ola de críticas que se presentaron por el video de Daniel Quintero, Dávila tampoco se quedó atrás y además de irse en su contra, sacó a flote uno de los ‘realities’ más exitosos de Caracol, como lo es el ‘Desafío’: “Daniel Quintero se cree el presidente de ‘El Desafío’, el reality de la televisión. Qué oso. Qué pena colombianos y peruanos”.

Tras su publicación fueron varios los comentarios de apoyo para Vicky, dándole la razón en esta ocasión, pues incluso Quintero dio de que hablar horas antes por sus palabras ante el fallecimiento de Miguel Uribe, pues resaltó que se trató un plan para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro.