Un legado imborrable: Colombia conmemora los 100 años del nacimiento de Guillermo Cano Isaza

Este 12 de agosto de 2025, se cumplen cien años del nacimiento de Guillermo Cano Isaza, una de las figuras más influyentes en la historia del periodismo colombiano. Con ocasión de esta fecha simbólica, instituciones culturales, medios de comunicación y organismos nacionales han organizado una serie de homenajes que buscan resaltar la trayectoria, el pensamiento y la defensa inquebrantable de Cano por la libertad de prensa.

PUBLICIDAD

Durante casi cuatro décadas, Cano dirigió el diario El Espectador, medio fundado por su abuelo, Fidel Cano Gutiérrez. Su liderazgo fue clave en la denuncia del narcotráfico, en especial del Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar. Ese compromiso le costó la vida: fue asesinado el 17 de diciembre de 1986, luego de años de amenazas y persecución. “Guillermo Cano fue asesinado por decir la verdad. Hoy lo recordamos para que la libertad de expresión siga siendo posible”, afirmó la ministra Yannai Kadamani Fonrodona.

Tributos en múltiples formatos

Como parte de los homenajes, la Biblioteca Nacional de Colombia y El Espectador lanzaron la colección “El País de Guillermo Cano”, conformada por tres libros de descarga gratuita y distribución física en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas:

Don Guillermo : una biografía ilustrada que reconstruye su vida desde un enfoque gráfico.

: una biografía ilustrada que reconstruye su vida desde un enfoque gráfico. El periodista : antología de columnas, crónicas y editoriales seleccionadas por Jorge Cardona.

: antología de columnas, crónicas y editoriales seleccionadas por Jorge Cardona. El maestro: perfiles escritos por Maryluz Vallejo que retratan su influencia como formador y líder.

Por su parte, la revista GACETA del Ministerio de las Culturas ha preparado un micrositio web con contenido inédito, incluyendo columnas históricas, artículos de análisis, fragmentos de una novela gráfica y un registro audiovisual de la obra musical Réquiem del silencio, compuesta en su honor por Blas Emilio Atehortúa en 1987. El próximo número impreso de la revista será dedicado enteramente a su legado.

Reconocimiento nacional e internacional

El centenario también coincide con el reconocimiento internacional que representa el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano, creado por la Unesco, que continúa honrando a periodistas que, como él, luchan por informar en contextos hostiles. En su edición más reciente, fue concedido a comunicadores palestinos que cubren el conflicto en Gaza.

Asimismo, sigue vigente el Premio Guillermo Cano - Relatos de país, que busca destacar crónicas inéditas escritas por ciudadanos colombianos. Las inscripciones para la edición de este año estarán abiertas hasta el 12 de noviembre.

El “Año Cano”: memoria activa

El gobierno nacional ha declarado 2025 como el “Año Cano”, una iniciativa para mantener viva la memoria de un periodista que hizo del compromiso ético su principal herramienta. En febrero de 2023, el Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad por las omisiones en la investigación de su asesinato, un paso importante hacia la reparación simbólica.

PUBLICIDAD

Guillermo Cano Isaza no solo dirigió uno de los diarios más antiguos de Colombia; su voz se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la corrupción y la violencia. A 100 años de su nacimiento, su ejemplo sigue siendo una guía para quienes entienden el periodismo como un servicio público fundamental para la democracia.

Descarga la colección completa “El País de Guillermo Cano” aquí: https://www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/libro-digital

O visita el especial de GACETA: www.gaceta.co