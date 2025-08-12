Ultrarricos acumulan fortunas récord mientras crece la pobreza en América Latina

Mientras más de 170 millones de personas en América Latina viven en pobreza y 66 millones en pobreza extrema, un pequeño grupo de 106 milmillonarios concentra fortunas sin precedentes. Solo en los primeros seis meses de este año, su patrimonio creció doce veces más rápido que el Producto Interno Bruto regional de 2024, acumulando más de 565 mil millones de dólares, según advirtieron expertos que participaron de la más reciente Cumbre por la democracia que se realizó en Chile.

PUBLICIDAD

Oxfam, que es una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales que trabajan para combatir la pobreza, lanzó la alerta.

También le puede interesar: Detalles del caso de habitante de calle que atacó brutalmente a un joven en Itagüí, ya tenía denuncias

Alerta por crecimiento de ultrarricos y de la pobreza en América Latina

“Las grandes fortunas no solo representan acumulación de dinero, sino también acaparamiento de poder político y mediático. Lo que debería regirse bajo la lógica de ‘una persona, un voto’, hoy se rige por ‘un dólar, un voto’”, dijo Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, durante la Cumbre en Chile.

La organización compartió datos en que indican que el apoyo ciudadano a la democracia ha caído del 63 % en 2010 al 48 % en 2024, según el Latinobarómetro.

Una de las causas, según Oxfam, es la percepción que está cada vez más respaldada por la realidad de que los gobiernos responden más a las élites económicas que a las mayorías.

Además, que el sistema tributario regional agrava el problema. En la mayoría de países, el 1 % más rico paga proporcionalmente menos impuestos que el 50 % más pobre, mientras el IVA castiga a toda la población por igual. A esto se suma que la evasión y elusión fiscal, prácticas que benefician sobre todo a las rentas altas, cuestan 433 mil millones de dólares al año, el 6,7 % del PIB regional.

PUBLICIDAD

“La falta de inversión en salud, educación, vivienda y protección social debilita el vínculo entre ciudadanía e instituciones, y abre la puerta a discursos autoritarios. Sin justicia fiscal, no puede haber democracia real”, enfatizó García-Parra.

Ante el panorama países como Brasil, España, Chile y Sudáfrica han impulsado la Plataforma de Acción de Sevilla, que busca gravar de manera más equitativa a los superricos.

Oxfam hizo un llamado a que la justicia fiscal sea un pilar central en el debate democrático, porque no se puede hablar de fortalecer la democracia sin redistribuir el poder económico y político.