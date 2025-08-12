Polémica propuesta de Nicolás Maduro a Petro: quiere unir las fuerzas militares de Colombia y Venezuela

En la noche del lunes 11 de agosto, en medio de una alocución televisiva, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro generó una polémica luego de hacerle en vivo una propuesta al mandatario colombiano Gustavo Petro, el jefe de Estado venezolano expresó su anhelo de que las fuerzas militares colombianas y venezolanas se unieran.

Esta declaración de Maduro, la hizo en el marco de lo que ha sido la denominada ‘zona económica binacional’, que también ha generado controversia en sectores políticos colombianos.

“Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los dos gobiernos nacionales, con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo de Táchira, Zulia hasta La Guajira y lo estamos logrando, lo vamos a lograr”, dijo Nicolás Maduro.

Ampliando más la información, el presidente venezolano señaló que le ha expresado a Petro que "Venezuela es un país libre de cultivos de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína y Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o territorio”.

Agregó: “Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder policial y militar de Colombia y Venezuela en esta Zona Número 1, podemos demostrar que como zona piloto, la liberamos de la violencia”.

Por ahora, el presidente Gustavo Petro no se ha referido al tema.

¿Qué es la Zona Económica Binacional?

La zona binacional entre Colombia y Venezuela es una iniciativa que busca establecer un marco de cooperación para el desarrollo económico, social y cultural en la región fronteriza.

El acuerdo, firmado por los gobiernos de ambos países, tiene como objetivo principal transformar la frontera en un espacio de prosperidad legal y sin mafias. Se busca impulsar la inversión, el comercio, el turismo, la cultura, la educación y la salud, además de abordar retos como la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico.

Regiones involucradas

Por el lado de Venezuela, comprende los estados de Táchira y Zulia. Por el lado de Colombia, abarca el departamento de Norte de Santander, y se ha mencionado la posibilidad de ampliarla a La Guajira.

La iniciativa ha generado debate y críticas, especialmente por parte de la oposición en ambos países. Las preocupaciones giran en torno a la soberanía nacional.