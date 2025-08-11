Vicky Dávila pidió por la “adolorida” Colombia ante el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Luego de luchar por su vida durante más de dos meses, Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 am de este 11 de agosto, dejando un dolor inmenso en su familia, seres queridos y seguidores políticos. A pesar de que el senador venía presentando algunas mejorías en su salud, lo cierto es que hace pocos días sufrió una hemorragia que con el paso de las horas se terminó complicando, costándole la vida a pesar de los esfuerzos médicos realizados.

Ante el dolor por su partida, su esposa, María Claudia Tarazona, dedicó amoroso mensaje, dejando claro que siempre será el amor de su vida, así no esté presente físicamente. La noticia también ha entristecido a diferentes figuras de la política colombiana. Una de ellas ha sido Vicky Dávila, periodista y candidata presidencial, quien desde el día del atentado hizo presencia en el hospital de Fontibón y ahora a través de sus redes sociales lamentó su partida:

"Miguel Uribe, una gran ilusión que apagaron las balas. Miguel, ya estás en el cielo, toda Colombia te tiene en el corazón. Gracias por tu lucha. A la familia Uribe Turbay, todo el amor. Dios, cuide a nuestro adolorido país“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la periodista, aprovechando para dar sus sentidas condolencias a su familia.

Cabe resaltar que la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe causó conmoción en el país, teniendo en cuenta que varios colombianos habían realizado oraciones por su pronta recuperación y existía la esperanza de que esto pudiera ocurrir con el paso de las semanas y su evidente evolución.