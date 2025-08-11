“Nos debe unir como país”, Carlos Fernando Galán se despidió de Miguel Uribe, no sin antes exigir justicia

En horas de la madrugada de este lunes 11 de agosto, falleció en la Fundación Santa Fe, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, luego de dos meses luchando por su vida tras un atentado durante un mitin político.

La noticia ha estremecido a todo el país y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, le dedicó sentidas palabras de Miguel Uribe.

Desde muy temprano, el alcalde de la capital se pronunció a través de sus redes sociales para hablar de Miguel Uribe, no como político sino como persona, catalogándolo de luchador, líder, valiente y honesto.

Galán pidió justicia contra todos aquellos que hicieron parte de este crimen, pero además, invitó a que nuestro país se una para rechazar la violencia y que Colombia no siga sufriendo por eso:

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto. En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A Maria Claudia, a Maria Carolina, a su padre Miguel y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado”.