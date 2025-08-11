“No descansaremos hasta que los autores materiales enfrenten todo el peso de la ley”: Abogado de Miguel Uribe

Continúa la conmoción por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien en la madrugada de este lunes 11 de agosto, murió tras luchar por su vida durante dos meses, luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio del presente año.

Desde entonces, las autoridades han logrado capturar varios de los implicados en el magnicidio; la defensa del senador ha estado liderada por el abogado Víctor Mosquera quien incluso, ha llevado el caso a instancias internacionales.

Precisamente, Mosquera expresó por medio de un comunicado, sus condolencias a la familia de Miguel Uribe, describió cómo era el senador y aseguró que no descansará hasta dar con todos los culpables del magnicidio.

“El Senador Uribe dedicó su vida al servicio público con integridad, valentía y una inquebrantable vocación de construir un país más justo, de la mano de los colombianos y en firme combate contra las estructuras criminales. Su partida representa una pérdida irreparable para su familia, sus colegas y para todos aquellos que creemos en la democracia y la institucionalidad”, expresó el abogado quien agregó:

“Condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible, y exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas. No descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes, por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión, enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”.

De esta manera, Víctor Mosquera aseguró que continuará prestando sus servicios con el objetivo de garantizar que el caso no quede en la impunidad.

“Nuestra Firma continuará empleando todas las herramientas legales disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral”, concluyó.