“Ahora sí, ¿contenta?”: Le dicen a Isabel Zuleta que señalan de dudar del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Sobre las 2 de la madrugada de este lunes 11 de agosto el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió luego de casi dos meses de luchar por su vida, después del atentado que sufrió durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cerca de las 5:00 p.m., cuando hablaba en un costado, delante de un árbol, en el Parque “El Golfito”, ubicado en la carrera 82 con calle 22.

El tiempo que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos dio pie para que muchos personajes de la vida pública pusieran en duda la veracidad de estado crítico en el que se encontraba el senador y precandidato presidencial.

Fuertes críticas contra Isabel Zuleta tras mensaje de condolencias por muerte de Miguel Uribe

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, publicó un mensaje a través de sus redes sociales tras confirmarse la muerte de Miguel Uribe Turbay.

"Mis condolencias para la familia y amigos de Miguel Uribe en estos dolorosos momentos. Paz en su tumba. Todas las vidas deben ser sagradas en nuestro país, parar estos hechos dolorosos en una tarea de La Paz, ese derecho aún no ejercido en nuestra patria“, escribió Zuleta en su cuenta de X antes Twitter.

De inmediato varios de los usuarios de internet le respondieron diciendo: "Usted no es una mala política, es una pésima y horrible persona“, ”Que hipócrita y descarada es esta persona... Una vergüenza de la izquierda y una vergüenza del activismo ambiental. Que asco... Después de meses de insinuar que Miguel Uribe se estaba haciendo...“, ”Ahora sí, ¿contenta? ¿Por qué no menciona sus teorías de conspiración y no se excusa con la Fundación Santa Fe de Bogotá" y “Usted fue una de las que puso en tela de juicio la loable labor de los médicos de la clínica Santafé. Debería revisarse, senadora”.