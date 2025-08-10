Resultados Lotería de Boyacá, 9 de agosto de 2025: números ganadores del sorteo 4584 y el premio de $15.000 millones

En el sorteo 4584 de la Lotería de Boyacá, el número ganador del premio mayor fue el 3670 de la serie 208. Un afortunado colombiano se ha llevado a casa los impresionantes $15.000 millones, que no solo transformarán su vida, sino que también contribuirán a la financiación del sistema de salud en el país.

PUBLICIDAD

Premios Secos: Lista completa de ganadores

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá distribuyó una gran cantidad de premios secos, brindando a más jugadores la oportunidad de ganar. A continuación, se presenta la lista completa de los números ganadores, según el sorteo oficial:

1 Premio Fortuna – $1.000 millones:

Número: 3142 – Serie: 021

1 Premio Alegría – $400 millones:

Número: 3595 – Serie: 229

1 Premio Ilusión – $300 millones:

Número: 2687 – Serie: 076

1 Premio Esperanza – $100 millones:

Número: 8646 – Serie: 153

4 Premios Berraquera – $50 millones:

Número: 3418 – Serie: 350



Número: 3869 – Serie: 360



Número: 7504 – Serie: 377



Número: 6310 – Serie: 453

15 Premios Optimismo – $20 millones:

9793 - Serie: 329, 4012 – Serie: 346, 6069 – Serie: 035, 0445 – Serie: 414, 9247 – Serie: 384, 6228 – Serie: 086, 6519 – Serie: 192, 1383 – Serie: 112, 6650– Serie: 288, 9625 – Serie: 117, 7094 – Serie: 039, 4706 – Serie: 168, 7473 – Serie: 292, 6368 – Serie: 415, 7477 – Serie: 405

36 Premios Valentía – $10 millones:

9165 – Serie: 101, 8743 – Serie: 121, 0405 – Serie: 260, 9043 – Serie: 034, 5971 – Serie: 294, 6061– Serie: 249, 8547 – Serie: 274, 4819 – Serie: 018, 5622 – Serie: 116, 7271 – Serie: 121, 7917 – Serie: 120, 7441 – Serie: 386, 8621 – Serie: 150, 1655 – Serie: 355, 9442 – Serie: 332, 2753 - Serie: 244, 4333 – Serie: 160, 6085 – Serie: 293, 7960 – Serie: 324, 5257 – Serie: 328, 0455 – Serie: 283, 4438 – Serie: 241, 6766 – Serie: 405, 3017 – Serie: 323, 3491 – Serie: 169, 6367 – Serie: 053, 5435 – Serie: 175, 8787 – Serie: 434, 2996 – Serie: 317, 9175 – Serie: 452, 1212– Serie: 072, 1988 – Serie: 012, 1027 - Serie: 346, 1114 - Serie: 002, 1638 - Serie 132, 0258 - Serie 161

Cómo reclamar tu premio

El proceso para reclamar los premios varía según el monto ganado:

Premios superiores a $10 millones: Deben ser reclamados directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3) o a través de distribuidores autorizados.

Deben ser reclamados directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3) o a través de distribuidores autorizados. Premios de $10 millones o menos: Se pueden cobrar en puntos de venta oficiales, casas de distribución autorizadas o en la página web oficial de la Lotería.

Próximo sorteo y cómo participar

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se llevan a cabo cada sábado a las 10:42 p.m. y pueden ser seguidos en vivo a través del Canal Trece o en la página oficial de Facebook de Telesantiago. Los interesados en participar pueden adquirir sus billetes de forma física, en vendedores autorizados, puntos de venta como Gana o Paga Todo, y corresponsales bancarios, o de forma digital a través de los portales autorizados.