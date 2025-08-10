Noticias

Resultados Lotería de Boyacá, 9 de agosto de 2025: números ganadores del sorteo 4584 y el premio de $15.000 millones

Los resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto de 2025 ya están disponibles. El sorteo 4584 entregó un premio mayor de $15.000 millones. Conozca los números ganadores.

Por Luis Calderon

En el sorteo 4584 de la Lotería de Boyacá, el número ganador del premio mayor fue el 3670 de la serie 208. Un afortunado colombiano se ha llevado a casa los impresionantes $15.000 millones, que no solo transformarán su vida, sino que también contribuirán a la financiación del sistema de salud en el país.

Premios Secos: Lista completa de ganadores

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá distribuyó una gran cantidad de premios secos, brindando a más jugadores la oportunidad de ganar. A continuación, se presenta la lista completa de los números ganadores, según el sorteo oficial:

  • 1 Premio Fortuna – $1.000 millones:
    • Número: 3142 – Serie: 021
  • 1 Premio Alegría – $400 millones:
    • Número: 3595 – Serie: 229
  • 1 Premio Ilusión – $300 millones:
    • Número: 2687 – Serie: 076
  • 1 Premio Esperanza – $100 millones:
    • Número: 8646 – Serie: 153
  • 4 Premios Berraquera – $50 millones:
    • Número: 3418 – Serie: 350
    • Número: 3869 – Serie: 360
    • Número: 7504 – Serie: 377
    • Número: 6310 – Serie: 453
  • 15 Premios Optimismo – $20 millones:
    • 9793 - Serie: 329, 4012 – Serie: 346, 6069 – Serie: 035, 0445 – Serie: 414, 9247 – Serie: 384, 6228 – Serie: 086, 6519 – Serie: 192, 1383 – Serie: 112, 6650– Serie: 288, 9625 – Serie: 117, 7094 – Serie: 039, 4706 – Serie: 168, 7473 – Serie: 292, 6368 – Serie: 415, 7477 – Serie: 405
  • 36 Premios Valentía – $10 millones:
    • 9165 – Serie: 101, 8743 – Serie: 121, 0405 – Serie: 260, 9043 – Serie: 034, 5971 – Serie: 294, 6061– Serie: 249, 8547 – Serie: 274, 4819 – Serie: 018, 5622 – Serie: 116, 7271 – Serie: 121, 7917 – Serie: 120, 7441 – Serie: 386, 8621 – Serie: 150, 1655 – Serie: 355, 9442 – Serie: 332, 2753 - Serie: 244, 4333 – Serie: 160, 6085 – Serie: 293, 7960 – Serie: 324, 5257 – Serie: 328, 0455 – Serie: 283, 4438 – Serie: 241, 6766 – Serie: 405, 3017 – Serie: 323, 3491 – Serie: 169, 6367 – Serie: 053, 5435 – Serie: 175, 8787 – Serie: 434, 2996 – Serie: 317, 9175 – Serie: 452, 1212– Serie: 072, 1988 – Serie: 012, 1027 - Serie: 346, 1114 - Serie: 002, 1638 - Serie 132, 0258 - Serie 161

Cómo reclamar tu premio

El proceso para reclamar los premios varía según el monto ganado:

  • Premios superiores a $10 millones: Deben ser reclamados directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3) o a través de distribuidores autorizados.
  • Premios de $10 millones o menos: Se pueden cobrar en puntos de venta oficiales, casas de distribución autorizadas o en la página web oficial de la Lotería.

Próximo sorteo y cómo participar

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se llevan a cabo cada sábado a las 10:42 p.m. y pueden ser seguidos en vivo a través del Canal Trece o en la página oficial de Facebook de Telesantiago. Los interesados en participar pueden adquirir sus billetes de forma física, en vendedores autorizados, puntos de venta como Gana o Paga Todo, y corresponsales bancarios, o de forma digital a través de los portales autorizados.

