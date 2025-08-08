Revelan el número que tendrá Álvaro Uribe como interno: personas aseguran que lo utilizarán para el chance

El reconocido periodista Daniel Coronell reveló en sus redes sociales la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe luego de conocerse por parte de la jueza Sandra Heredia, la condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El comunicador que tiene un espacio radial en la W Radio, publicó el documento donde aparecen detalles de la privación de la libertad del exmandatario.

Allí se lee entre otros asuntos, el número del proceso identificado con: 11001600010220200027600; sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas, fue el número que tendrá Uribe como interno.

Según el escrito, el líder del Centro Democrático tendrá los dígitos: 381770.

Inmediatamente las personas aseguraron que con este número lo utilizarán para los juegos de suerte y azar como el conocido Chance, el Baloto y las loterías.

“Toca jugar el chance en 770 antes que lo bloquee”; “Numero del interno 381770 toca hacer chances balotos o cuántas loterías se puedan”; “1770 buen número para hacer el chance”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Compromisos de Álvaro Uribe en su detención domiciliaria

Por otro lado, el mismo periodista Daniel Coronell publicó los compromisos a los que Álvaro Uribe se comprometió, entre ellos está:

- No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. (El sentenciado ha manifestado que cumplirá su detención domiciliaria en su residencia principal.

- Ejecutoriada la sentencia y dentro del término que fije el juez, sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salgo que demuestre insolvencia; en el presente caso no se ha establecido perjuicios.

- Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.

- Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encarados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.