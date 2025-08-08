“Están obsesionados con eliminar a la oposición”: Tomás Uribe le responde a Iván Cepeda tras la demanda

El senador Iván Cepeda dio a conocer este viernes 8 de agosto, que demandará penalmente a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe por las declaraciones de estos en los que repetitivamente ha señalado que Cepeda es el “heredero de las Farc”.

De acuerdo al congresista del Polo Democrático, la familia Uribe “sigue optando por el camino de la calumnia”. En respuesta, advirtió que no dudará en emprender acciones legales “ante las autoridades competentes”. Además, Cepeda acusó a los hijos de Uribe de estar buscando apoyo político en Estados Unidos para iniciar acciones judiciales en su contra.

El senador también vinculó estas acciones a una presunta manipulación de testigos por parte del abogado Diego Cadena, un tema recurrente en el proceso judicial contra el expresidente.

Respuesta de Tomás Uribe

El primogénito de Álvaro Uribe, Tomás Uribe Moreno, respondió a esta acción jurídica por parte de Cepeda, catalogando que quieren “eliminar la oposición”, igualmente aseguró según él, que se estaría consolidando un proyecto “narco-socialista“.

“Están obsesionados con eliminar a la oposición y consolidar su proyecto narco-socialista. Sin Oposición no hay Democracia. Sin Democracia no hay Libertad”, escribió el hijo mayor del expresidente en sus redes sociales.

Los compromisos que deberá cumplir Álvaro Uribe en su detención domiciliaria

Se ha podido conocer por medio de un documento, los compromisos que suscrito el hoy condenado Álvaro Uribe con la justicia, allí se lee:

- No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. (El sentenciado ha manifestado que cumplirá su detención domiciliaria en su residencia principal.

- Ejecutoriada la sentencia y dentro del término que fije el juez, sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salgo que demuestre insolvencia; en el presente caso no se ha establecido perjuicios.

- Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.

- Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encarados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.