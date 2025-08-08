“Esta señora es muy bruta”: Graban a Cabal diciéndoselo a Carolina Corcho entre dientes

María Fernanda Cabal, senadora y aspirante a candidata presidencial por el Centro Democrático, está en el ojo del huracán luego que se conociera a través de las redes sociales su reacción a las afirmaciones que estaba haciendo Carolina Corcho, exministra de salud del gobierno de Petro, y aspirante a quedarse con la candidatura presidencial del Pacto Histórico.

Cabal fue grabada en el instante en el que le lanzó un improperio, por unas afirmaciones que estaba realizando la precandidata del petrismo en medio de un debate en Cartagena, en el que asistieron otros aspirantes.

En el evento participaron los aspirantes presidenciales Daniel Palacios, Camilo Romero, Juan Daniel Oviedo, Carolina Corcho y María Fernanda Cabal.

Cabal llamó “bruta” a Carolina Corcho en debate de precandidatos en Cartagena

De fondo se escucha la voz de Corcho que estaría abordando el tema del gasto público y los impuestos. A lo que Cabal, desde su ubicación, dice “no, (inaudible) esta señora es muy bruta”.

Aunque el video habría sido captado por su propio equipo los comentarios de los usuarios de internet no se han hecho esperar.

“Carolina Corcho, una mujer educada inteligente que sí sabe dónde está parada, gran orgullo para Colombia", “así se habla Cabal”, “Carolina corcho los aplastó a todos juntos”, “Se habla así misma. Una conversación interna”, “Y no vamos lejos con las intervenciones que ha hecho este gobierno decadente interviniendo la eps y siendo intervenidas no ha hecho nada están peor”, “Escuché a ambas y creo que lo que dijo, se lo dijo así misma” y “Ella expresa lo que siento cada vez q escucho la derecha!”.