María Fernanda Cabal se fue contra Carolina Corcho en debate de precandidatos

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y aspirante a la presidencia como candidata a la presidencia, se fue contra Carolina Corcho aspirante del petrismo, durante un debate de precandidatos que se llevó a cabo en Cartagena.

En el evento participaron los aspirantes presidenciales Daniel Palacios, Camilo Romero, Juan Daniel Oviedo, Carolina Corcho y María Fernanda Cabal.

Cabal le reclamó por lo que pasa en Antioquia a Carolina Corcho y que no hace nada

“Lo que uno no puede hacer como gobierno es permitir que la criminalidad se campee, porque el ELN hoy es el ejército de ocupación de Venezuela en Colombia, porque ustedes parece que vivieran en el país de las maravillas, es que la coca se comió al Catatumbo como a su departamento y usted no dice nada”, le dijo Cabal a Carolina Corcho.

Luego, siguió diciendo que hay 53.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, 35.000 desplazados, “quién los desplazó, por qué los desplazó. Entonces, la berraquera que pudiéramos ser países hermanos, pero es que Maduro es un genocida, que desplazó 35.000 colombianos hace 8 años y yo estuve ahí en los patios dándole comida a la gente”.

Cabal continuó diciendo que “a ustedes les parece la berraquera Maduro, que además se robó las elecciones, es ilegítimo y nosotros no debemos tener acuerdos con bandidos”.

Otro momento que se destacó fue cuando Cabal arremetió contra una persona que hacía parte del público, que al parecer había lanzado comentarios contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“¿Quién es el mafioso? ¿Quién entró en campaña? No, le exijo respeto. Uribe no es ningún mafioso, no señora", dijo la senadora.

Luego dijo que “las personas que son menores como ustedes, menores, con el cerebro chiquito, lo único que les queda es agredir. No agreda a las personas grandes como (Álvaro) Uribe. No sea acomplejado(...) Esa manía de decir mafioso, mafioso, mafioso”.