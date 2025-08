El gremio de billaristas de Bogotá está protestando por el nuevo horario de rumba: ahora les toca cerrar antes de la media noche

La polémica por el nuevo horario de rumba que se estableció en Bogotá por medio del decreto 293, con el que reglamentaron los horarios de fiesta en los establecimientos comerciales de la ciudad, reduciendo considerablemente las franjas horarias de operación de los sitios de rumba, las tiendas de barrio, expendios de licor, billares y demás establecimientos nocturnos.

Por esto, varios gremios se han visto afectados, siendo los bares los primeros en alzar la voz, ya que estaban acostumbrados a trabajar hasta las 5 de la mañana. Otro gremio que está realizando protestas en la ciudad son los de los billares de la ciudad, quienes han visto sus ingresos considerablemente reducidos a causa del nuevo horario que deben manejar.

Según denuncian, con el decreto ahora deben cerrar sus establecimientos antes de la media noche, cosa que no pasaba antes de la firma del decreto 293. Por esto, en la Plaza de Bolívar se han visto concentraciones de trabajadores y dueños de estos establecimientos, quienes de forma pacífica están exigiendo una revisión a la decisión que tomó Alcaldía de Bogotá.

¿Qué dice el decreto 293 con el que regularon los horarios de rumba en Bogotá?

El Decreto 293, expedido el 26 de junio de 2025 y vigente desde el 1 de julio, fija el horario legal para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Distrito Capital. En tiendas, licoreras, supermercados y otros comercios, solo se permite vender alcohol entre las 10:00 a.m. y las 11:59 p.m.

En bares y discotecas, el horario permitido es de 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, y en zonas focalizadas definidas por el Distrito, puede extenderse hasta las 5:00 a.m., siempre que se cumplan estándares técnicos, de seguridad y orden urbano basados en el índice ISCOU.

Este decreto también establece restricciones como la prohibición de consumir alcohol en espacio público dentro de un radio de 200 metros de centros educativos, y no aplica para restaurantes cuya actividad principal sea la venta de alimentos ni para domicilios privados (estos deben evitar entregar a menores o permitir consumo en la vía pública).