Darwin Beltrán confiesa desde prisión tras muerte de sus hijos: “Tuve una laguna mental, no sé qué pasó”

En una reveladora confesión desde prisión, Darwin Felipe Beltrán, el hombre acusado de asesinar brutalmente a sus dos hijos de 4 y 7 años en Bogotá, declaró que no recuerda lo que ocurrió el día del crimen. “Mamá, yo adoraba a mis hijos, no me acuerdo, tuve como una laguna mental. No sé qué fue lo que pasó”, le dijo a su madre durante una visita reciente, según reveló el programa Séptimo Día.

Los hechos, ocurridos hace poco más de nueve meses, dejaron conmocionado al país. Beltrán fue hallado en la escena del crimen junto a los cuerpos sin vida de sus hijos, quienes habían sido atacados con objetos contundentes y cortopunzantes, mientras su madre no se encontraba en casa. Testigos relataron que fue necesario que la Policía interviniera para evitar un linchamiento, ya que los vecinos, indignados por la tragedia, intentaron agredir al presunto homicida.

Defensa alega trastorno mental, Fiscalía habla de sevicia

La defensa de Beltrán sostiene que su cliente sufre de esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos diagnosticados previamente. Según su hermana y su madre, Darwin dejó de tomar la medicación porque le producía sueño excesivo, y el crimen habría sido cometido durante un episodio de “laguna mental”.

Katerine Beltrán, hermana del acusado, pidió un juicio justo y reiteró que “una persona consciente no ataca a sus propios hijos”. Ambas mujeres defendieron que el crimen debe ser juzgado considerando su estado mental, y han solicitado que se evalúen los antecedentes clínicos del hombre.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ha sido enfática: Darwin Felipe Beltrán habría actuado con plena consciencia y sevicia, por lo que se le imputan cargos por homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el acusado no aceptó los cargos, lo que da paso a una fase probatoria en la que los análisis psiquiátricos serán clave para definir si hubo o no imputabilidad penal.

La comunidad, aún dolida, exige justicia. Los hechos fueron tan impactantes que vecinos del barrio se manifestaron en redes y medios pidiendo la máxima condena. A su vez, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han pedido celeridad y transparencia en el proceso judicial.

¿Qué dice la ley colombiana sobre homicidio cometido en estado de alteración mental?

En Colombia, el Código Penal establece que las personas con trastorno mental permanente o transitorio que anule su capacidad de comprender o dirigir sus actos pueden ser consideradas no imputables (Artículo 33). Sin embargo, para que esto se reconozca legalmente, es indispensable que se compruebe médicamente que el acusado sufría una condición que anulaba completamente su consciencia en el momento del crimen.

Si el estado mental no llega a anular totalmente esa capacidad, pero sí la disminuye, se puede aplicar una circunstancia atenuante, que no elimina la responsabilidad penal, pero sí permite una rebaja de la pena (Artículo 56 del Código Penal Colombiano).

En casos de homicidio agravado con sevicia, como el que enfrenta Beltrán, la pena puede oscilar entre 33 y 50 años de prisión. Sin embargo, si se reconoce legalmente la inimputabilidad, el procesado no iría a prisión, sino que se ordenaría una medida de seguridad en un centro psiquiátrico, conforme a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y el Código de Procedimiento Penal.