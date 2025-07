“Avergüenza este gobierno”: Petro dio a conocer un indicador de su gestión que lo deja mal parado

El presidente Gustavo Petro se refirió a uno de los puntos claves durante la gestión de su gobierno, el mandatario tocó el tema del hambre y desnutrición en Colombia, dando a conocer los avances que ha hecho su mandato pero a la misma vez criticando en su concepto, los pocos resultados.

En su cuenta de “X” (antes Twitter) Petro señaló:

“La permanencia de dos millones de personas en hambre avergúenza a Colombia, y aunque este gobierno ha disminuido en 1, 9 millones las personas que están en inseguridad alimentaria, que solo bajemos 200.000 personas, las que están en subalimentación, avergüenza este gobierno”, escribió el jefe de Estado quien agregó:

“La razón la falta de institucionalidad contra el hambre. He solicitado que minagricultura busque comprar alimentos excedentes en el país y los entregue en las zonas de hambre, via DPS. La entrega a findeter de la construcción de centros de abastecimientos que debía ser rápida, demora inexplicablemente”.

Por otro lado, durante la inauguración de la red integrada de comunicaciones Punto Vida, en Cauca, Petro destacó la importancia de la seguridad alimentaria en Colombia, tal como establece la Constitución Política de 1991.

“La Constitución dice que la producción de alimentos goza de especial protección del Estado, pero si usamos la tierra fértil para otros fines, como sacar petróleo, pues entonces nos morimos de hambre”, aseguró.

Dijo que a pesar de que casi dos millones de personas han salido de la pobreza alimentaria, hace tres años estaban en esa condición más de 16 millones, y ahora son 14 millones. “Es un riesgo que, frente a cualquier fenómeno climático, puede pasar que ya no sea población en riesgo, sino que efectivamente sientan hambre”.

El jefe de Estado agregó que “en Colombia hay dos millones de personas sintiendo hambre. En este gobierno hemos reducido esa cifra en 200 mil personas, eso es muy poco, dónde está la producción para alimentar esos dos millones de personas”, cuestionó.

Más ali​mentos, menos etanol

En su intervención, el presidente Petro pidió analizar qué efecto produce en la seguridad alimentaria de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca el hecho de que la mejor tierra se dedique a hacer etanol.

“El etanol no sirve para comer, uno se muere si come etanol, el etanol sirve es para los carros. Me gustaría que el gremio azucarero me respondiera”, afirmó.

Al respecto, el presidente Petro cuestionó: ¿Qué sacamos entregándoles tierra a comunidades negras, indígenas o mestizas, si el nuevo dueño de la tierra se la arrienda a los propietarios de la caña de azúcar? No sacamos nada, porque el señor de la caña de azúcar no va a producir alimentos sino etanol", se respondió.

El mandatario, en ese sentido, formuló un pacto a la población beneficiaria de la entrega de tierras: “que toda la tierra que sea propiedad indígena, étnica, mestiza o campesina, no se arriende a los señores de la caña de azúcar”.

Dijo el presidente que se requiere de un nuevo modelo productivo y más tierra, pero la tierra dedicada al cultivo de caña de azúcar vale diez veces más que la tierra de otros lugares del país.

“Las 30 mil hectáreas de tierra sembradas aquí con caña de azúcar valen más que las 300 mil hectáreas, que son la mitad de todas las tierras que hemos comprado en Colombia”, sostuvo.