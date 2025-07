Testigo clave detalla el “fuerte reclamo” a “El Costeño” por no asesinar a Miguel Uribe Turbay

La investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay, pre candidato presidencial, continúa develando impactantes detalles que apuntan directamente a las disidencias de las Farc como responsables. En el centro de la trama se encuentra Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, señalado como el cerebro detrás del ataque y quien se convirtió en el hombre más buscado de Colombia hasta su reciente captura en Bogotá.

La revista Semana reveló el testimonio de una persona cercana a “El Costeño”, quien ha aportado información crucial a las autoridades. Uno de los puntos más llamativos de su declaración es el fuerte reclamo que le hicieron al delincuente por no haber cumplido el objetivo principal del atentado: asesinar a Miguel Uribe Turbay.

El testigo relató haber estado junto a Arteaga Hernández justo en el momento en que recibió los mensajes de reclamo. “Yo estaba con Chipi cuando él recibe varios mensajes por notas de voz, y le preguntaban qué había pasado, que por qué no se había ‘roto la piñata’, haciendo alusión al atentado en contra del senador”, contó la fuente.

Además, esta persona reveló que en ese momento descubrió que “El Costeño” ya había recibido dinero, aunque no precisó la cantidad. Este dato es consistente con la información manejada por las autoridades, que indica que al sujeto se le habría entregado dinero para la adquisición de armas y la coordinación de todo el ataque. “Que a él se le habían dado todos los ‘materiales’, me refiero a las armas y lo que él necesitaba para esa vuelta, que por eso ya le habían dado plata”, agregó el testigo.

La conexión con el Caquetá y la voz de “Bayron”

Según el testimonio, este fuerte reclamo provendría directamente de las disidencias de las Farc. “Me di cuenta de que esa vuelta venía del Caquetá porque cuando le llegaban los mensajes a Chipi él respondía ‘ya empezaron a retacar los del Caquetá’, refiriéndose a que eran personas de la guerrilla de las Farc”, señaló la fuente.

El testigo identificó a la persona que hacía el reclamo como “Bayron”, describiéndolo con un “acento acelerado” y una “voz que no era joven”. “Le preguntaba mucho cuando le decía: ‘Por qué no se había roto la piñata’. También le advertían que ‘esos no eran juegos, que ya se había dado un adelanto’”, añadió, subrayando la seriedad y el trasfondo criminal de la orden.

Este nuevo testimonio vuelve a apuntar de manera contundente a las disidencias de las Farc de Iván Márquez como la fuerza detrás del ataque. Las autoridades ahora intensifican sus esfuerzos para esclarecer cuáles fueron los motivos exactos que llevaron a ordenar este crimen político. Por ahora, las investigaciones continúan, mientras Miguel Uribe Turbay sigue internado en la Fundación Santa Fe, luchando por su vida, y el país espera justicia y el total esclarecimiento de los hechos.