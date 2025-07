“Por mentiras y mala fe”: Ministro Armando Benedetti demanda penalmente a la congresista Lina Garrido

El conflicto entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la representante Lina María Garrido ha escalado al ámbito judicial. A través de su cuenta de X, Benedetti informó públicamente sobre su decisión de llevar el caso ante la justicia. “Lina María Garrido, por su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación y en redes sociales, la he denunciado penalmente por injuria y calumnia”, afirmó el jefe de la cartera del Interior.

PUBLICIDAD

La denuncia de Benedetti es una respuesta directa a las acusaciones de Garrido, quien lo había cuestionado públicamente por un episodio ocurrido en Madrid, España, que involucraba a la esposa del ministro. Las palabras de la congresista fueron contundentes: “Respete a Colombia; aquí el único ‘cafés’ es usted, drogadicto y agresor de mujeres. Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo, como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”.

Sin embargo, el relato de Garrido contrasta con la versión de la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero. En su momento, el diario El País de España había publicado sobre una supuesta denuncia de violencia de género, pero Guerrero desmintió posteriormente los hechos en una entrevista con la revista Semana, donde apareció junto a su esposo. “La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos no corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, aseguró Guerrero.

La “cantada de tabla” en el Congreso y la reacción del petrismo

El cruce de mensajes en redes sociales entre Garrido y Benedetti es un eco de la fuerte tensión vivida en la instalación del Congreso. El ministro defendió el discurso del presidente Gustavo Petro, argumentando que se basó en estadísticas, y criticó otras intervenciones por carecer de argumentos. “Los medios recogen lo que una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos y sin cifras dijo”, lanzó Benedetti, refiriéndose implícitamente a la representante.

Más noticias: Alfredo Saade insiste en la reelección de Petro para 2026 y tilda a la oposición de “inepta”

El discurso de Garrido en el Congreso, aunque generó un profundo malestar en el Gobierno, fue elogiado por distintos sectores de la oposición, que manifestaron sentirse plenamente identificados con sus palabras. En su intervención, la congresista había expresado su desilusión con la promesa de cambio de Petro, asegurando que esta no se ha cumplido:

“Usted se disfrazó de feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia”, fueron algunas de las duras palabras que pronunció.

PUBLICIDAD

Este discurso provocó que el presidente Petro se retirara del recinto legislativo y alzara la mano con el puño cerrado, a modo de respuesta. La congresista Lina Garrido también terminó enfrentada con el jefe de despacho, Alfredo Saade, quien avivó la polémica sobre una posible reelección del mandatario:

“La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de redebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro, lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente, haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026″, aseguró Saade, añadiendo otra capa de tensión al ambiente político.