“Por fin”: Así celebró Petro la inauguración de la embajada de Colombia en Haití

El presidente Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán luego de la alocución presidencial que se transmitió en los canales públicos y privados y haber lanzado varias polémicas frases. Entre ellas, haber asegurado que “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir actor porno”, por lo que lo han señalado de racista.

Ahora, en las últimas horas, a través de su cuenta de X antes Twitter, escribió un mensaje para celebrar la apertura de la embajada de Colombia en Haití, con el que pretendería mostrar que por los negros es que somos libres.

Petro inauguró la embajada de Colombia en Haití

“Por fin, tenemos embajada en Haití. ¿Qué fuerzas impedían en la Cancillería que hubiera una embajada en el país desde donde salió nuestra independencia? ¿Sería porque nuestra libertad salió fue de los esclavos negros que se liberaron a sí mismos?“, escribió el mandatario a través de sus redes sociales.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "¿Para que sirve una embajada allá? Más puestos burocráticos no hay otra explicación, país que no tendrá más de 200 colombianos viviendo allá, y si mis maestros me enseñaron bien nuestra independencia provino de Santandereanos y Boyacenses no haitianos“, ”Ahh bueno, muy importante una embajada en Haití, me imagino cómo florecerán los lazos comerciales, ¿cierto? También supongo que se volverá prioridad el caso de los militares colombianos detenidos allí. Por cierto, se dice personas esclavisadas“, ”Haití es hoy un Estado fallido, sin gobierno legítimo, bajo el control de pandillas y sumido en una crisis humanitaria y de seguridad extrema. ¿Cuál es el sentido de abrir una embajada en un país donde ni siquiera hay garantías para el cuerpo diplomático?“ y ”No hay plata para la educación y la salud pero si para burocracia y embajadas que no se necesitan El cambio"