No bajan de “vende humo” e “invotable” a Claudia López tras presentar su nueva casa

La carrera para definir quien reemplazará a Gustavo Petro en la Presidencia ya tiene varios competidores, dentro de ellos Claudia López, exalcaldesa de Bogotá que decidió meterse la ‘mano al drill’ para comprar una nueva casa, en la que, según asegura, está una de las máximas ventajas que tiene frente a los otros candidatos.

Con 55 calendarios, López se le midió al reto de la candidatura con el objetivo de convertirse en la primera mujer en dirigir Colombia, todo esto tras fungir como mandaría de la capital, ejercer funciones en el Senado, e incluso ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en 2018.

Gustavo Petro y Claudia López La exalcaldesa de Bogotá no ha escondido su decepción con el gobierno del presidente Petro. Fotos: Juan Diego Cano - Presidencia y Alcaldía de Bogotá

La precandidata ya inició la travesía para recolectar las firmas que le den un puesto en la contienda, ese que ya están forjando Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal. Para ello adecuó un gigantesco furgón con todo lo necesario para recorrer de punta a punta el país; cama, sala de juntas, cocina y baño, el cual presentó en Instagram y al que llamó ‘La Imparable’.

“Los invito a recorrer Colombia junto a nuestro maravilloso equipo en La Imparable, mi nuevo hogar en el que viajaré por todo el país para conocerlos, escucharlos y compartirles nuestras ideas. Este bus va repleto de sueños, de ilusión y esperanza, y espera recoger en el camino las historias más extraordinarias de tantos colombianos imparables", fue la invitación de López, que no cayó para nada bien en internet, generando fuertes comentarios.

“La invotable”, “Será la incapaz así como vino a Usme y me prometió cosas y después no me llames yo te llamo”, “Ahí quedó el dinero de los bogotanos”, “A usted no le creemos nada, no pierda el tiempo”, “Que idea tan genial, sin embargo, ten cuidado, ante todo tu seguridad como candidata”, “No hizo nada por Bogotá ahora pensarán que hará algo por Colombia”, y “Vende humo, lástima”, fueron algunas de las reacciones.