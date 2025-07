Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, se fue en contra de Petro tras su comentario racista en el consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro está en el ojo del huracán nuevamente tras sus declaraciones racistas en contra del ministro de la Igualdad, Carlos Racero, en medio del último consejo de ministros televisado. En medio de este encuentro, el mandatario realizó unas declaraciones que lo dejaron mal parado ante la opinión pública. Por esto, políticos adeptos a su Gobierno y en contra del mismo lo han señalado por lo que titulan como un descarado acto de racismo.

Uno de los que más esperó para reaccionar fue el excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, quien en su momento fue de suma confianza para el mandatario, pero que terminó saliendo del Gobierno por decisión del propio Petro. Murillo, quien ya anunció su candidatura presidencial de cara al 2026, fue bastante duro con el presidente.

“Sorprende hoy en el país que se diga que un afrodescendiente no puede ser presidente. Sí podemos porque estamos listos. Que no se diga que yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa porque es racializar el discurso en Colombia y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable. Porque nosotros tenemos que avanzar hacia sanación incluyente”, aseguró Murillo.

Sumado a esto, el excanciller tano se quedó ahí y dijo: “Que no se diga que es que los negros y negras de Colombia, indígenas, campesinos o quien sea, tiene que ser de izquierda o de derecha o de centro, porque esa es una la categoría colombiana. El alma colombiana no está en la división ideológica y política. El alma colombiana está en el esfuerzo y en el trabajo”.

Finalmente, el presidente no se ha pronunciado ante estas graves declaraciones que dio y ha preferido guardar silencio. Entre tanto, Carlos Racero, ministro de la Igualdad, también ha guardado silencio y ha preferido hacer caso omiso a los pedidos de renuncia que le hacen cientos de personas en redes sociales con el fin de defender su honor, su dignidad y a la comunidad negra del país.