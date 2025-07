“Este país necesita que su juventud vuelva a confiar en la política”: Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asistió a la inauguración del evento ‘Grandes por elección’, el punto de partida para la campaña de las elecciones de los Concejos Municipales y Locales de Juventud 2025, que se realizarán el 19 de octubre. El jefe de la cartera política señaló:

“Ustedes están hoy aquí por una razón más grande que ustedes mismos: porque este país necesita que su juventud vuelva a confiar en la política. Que la reconstruya. Que la reencarne. Que la libere del desprestigio en el que ha caído. Y no se trata de idealismos vacíos. Se trata de ponerle corazón y cabeza a lo que importa: la educación, el empleo digno, la salud, el medio ambiente, la inclusión, la cultura, el territorio, la paz”.

Agregó que “el sábado 19 se vence el tiempo para las inscripciones para aquellos jóvenes que se quieren postular a los consejos comunales y locales de juventudes. Además, el departamento del Atlántico es en el único departamento donde se está promoviendo que para las juntas de acción comunal vayan jóvenes. Eso se hace con una inversión sobre todo del departamento y el ministerio la está acompañando”.

Indicó que “lo que se está haciendo en el país con el tema de los consejos de juventudes no es un simulacro, ni es un juego de jóvenes; es realmente crear nuevos liderazgos para resolver los problemas sociales que tiene el país”.

Benedetti aseguró que el objetivo de este escenario de participación es que la política no se quede en los escritorios.

“Queremos que los planes de gobierno no sean un PDF lleno de palabras bonitas, sino una respuesta concreta a las preguntas reales que ustedes hacen: ¿por qué no hay cupos en la universidad? ¿Por qué el Sisbén no cubre a mi familia? ¿Por qué me piden experiencia si nunca me han dado la primera oportunidad? ¿Por qué callan nuestras voces cuando alzamos la mano? ¿Por qué la energía vale tanto? ¿Por qué mis padres no tienen un pedazo de tierra? ¿Por qué no puedo tener casa propia?”, anotó.

Recordó a los jóvenes que en estas elecciones podrán participar quienes tengan entre 14 y 28 años. El objetivo es que se postulen jóvenes rurales, afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, población LGBTIQ+, y quienes integran procesos comunitarios, artísticos, deportivos y sociales en los territorios.