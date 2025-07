Le llueven críticas al presidente Petro por comentario machista sobre sus propias funcionarias

Las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro durante su más reciente alocución han dado mucho de qué hablar, pero hubo un comentario que ha causado especial revuelo entre sus opositores. Entre otras cosas, advirtieron que se trató de una afirmación machista.

PUBLICIDAD

(Lea también: Grupo económico de la EPS Sanitas denunciará al presidente Petro después de que llamó “criminal” a su cabeza).

El primer mandatario estaba refiriéndose a las fuertes diferencias que se han presentadoen el interio de su Gobierno y entre sus propios funcionarios.

“Aquí. hay venganza por doquier. Y yo la estoy sufriendo. Vendetta social, vendetta política y vendetta personal. Vendetta entre nosotros. Por eso los mayores problemas de este Gobierno son la pelea de vendetta a muerte”, sostuvo el presidente Petro.

Más adelante incluso aseguró que este era un fenómeno que se estaba presentando “más en las mujeres” del Ejecutivo. 6

“Yo me paso el 80 % de mi tiempo, en la alcaldía no tanto... en la Presidencia atendiendo problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos, no de afuera. Eso es aquí... Yo me canso. Tanto problema. Y ahí sí la prensa aproecha. A las mujeres de este Gobierno las destroza”, agregó el primer mandatario.

Pronto varias cuentas de opositores en redes sociales hicieron eco de las palabras del presidente y arremetieron contra la postura que demostró.

PUBLICIDAD

Petro también causó polémica con comentario racista

Las declaraciones que hizo sobre sus propias funcionarias no fueron las únicas que fueron duramente criticadas en la opinión pública. Una aseveración que hizo cuando estaba criticando al Ministerio de la Igualdad encendió la polémica.

“Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad. Usted me está echando a los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París, su lucha. A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales en París”, indicó el primer mandatario.

Las fuertes palabras del presidente pronto generaron indignación y críticas de distintos sectores.

"¿Dónde están los del Pacto Histórico rechazando esas expresiones desobligantes contra el Ministro de la Igualdad? Ah verdad que no dirán nada, tienen la moral relativa", sostuvo la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

“El espectáculo lamentable y degradante de esta alocución de Petro es el punto más bajo hasta hoy de su Presidencia. Y faltan 12 meses!”, dijo, por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.