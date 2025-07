Foto The Nature Conservancy (TNC) fue galardonada con el Frontiers Planet Prize y una colombiana estuvo en el equipo de trabajo.

The Nature Conservancy (TNC) fue reconocida con el Frontiers Planet Prize, uno de los premios científicos más prestigiosos del mundo, que destaca investigaciones con alto potencial para enfrentar la crisis ecológica planetaria. El galardón se otorgó al artículo “Joint environmental and social benefits from diversified agriculture”, publicado en la revista Science, donde TNC tuvo un rol protagónico bajo el liderazgo científico de Christina Kennedy, del programa Global Protect de TNC.

Desde Colombia, el proyecto fue coordinado por América Melo, especialista en paisajes productivos sostenibles de TNC Colombia, quien actuó como Project Manager de la investigación.

El Frontiers Planet Prize se entrega anualmente a solo tres investigaciones a nivel global y otorga un millón de dólares a cada proyecto. La selección se realiza con base en una evaluación rigurosa de expertos en sostenibilidad y salud del planeta. El premio reconoce no solo la excelencia académica, sino también el impacto transformador en políticas públicas y modelos productivos.

Una colombiana, parte clave del equipo de TNC galardonado con el prestigioso Frontiers Planet Prize

La investigación —desarrollada entre 2020 y 2024— involucró a más de 50 científicos y organizaciones en cinco continentes y analizó los efectos sociales y ambientales de la diversificación agrícola en más de 2.600 fincas de 11 países.

En Colombia, los datos provinieron del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, impulsado por Fedegán, TNC, CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental, el Banco Mundial y el Gobierno Nacional, con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Gobierno del Reino Unido.

El estudio reveló que estrategias como la inclusión de árboles, la rotación de cultivos y la conservación del agua generan beneficios medibles tanto para la biodiversidad como para la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Uno de los hallazgos clave es que aumentar la diversidad en las fincas mejora la calidad de la dieta y la regeneración ecológica, demostrando que proteger la naturaleza y producir alimentos no son objetivos opuestos.

“El premio representa más de una década de trabajo conjunto entre comunidades, academia, sector productivo y conservación”, afirmó Christina Kennedy.

Con este reconocimiento, TNC reafirma su compromiso con una agricultura regenerativa, resiliente y equitativa, basada en ciencia y construida junto a las comunidades rurales.

