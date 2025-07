Policía le habría plantado droga a artista callejero en Pasto: denuncian falso positivo judicial

Un nuevo caso de posible abuso policial genera indignación en Colombia. En la ciudad de Pasto, un video que circula en redes sociales muestra a un uniformado presuntamente colocando droga en las pertenencias de un artista callejero, en lo que ha sido denunciado como un “falso positivo judicial”.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Arrestan a directora de un colegio por obligar a las niñas a desnudarse para saber si estaban menstruando

Las imágenes, registradas por testigos en plena vía pública, muestran el momento en que un policía revisa la mochila del joven artista mientras otro lo retiene. Segundos después, se observa al uniformado colocando lo que parece ser un paquete con sustancia ilícita. La escena ha desatado una ola de críticas contra la institución y reaviva el debate sobre los montajes judiciales por parte de las autoridades.

Usuarios en redes sociales no tardaron en denunciar el hecho como un intento de criminalizar al joven con pruebas falsas. Bajo etiquetas como #FalsoPositivoJudicial y #AbusoPolicial, se exige una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional y de la Procuraduría.

Le puede interesar: Niño asesina a sus padres por orden de su novia virtual: jugaron juntos durante 6 años

“¿Hasta cuándo los montajes contra jóvenes vulnerables? Esto no puede seguir ocurriendo en un país que se dice democrático”, comentó un usuario en X.

Adicionalmente, el rechazo de los internautas no se hizo esperar ante el caso que no es ajeno a muchos otros que han sucedido recientemente. Sin embargo, las autoridades competentes aún no se han expresado sobre el tema.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Caso UNGRD: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla firmó principio de oportunidad y la Fiscalía alista su imputación

De la misma manera, varios usuarios en redes sociales se expresaron manifestando su inconformismo, asegurando que muchas veces personas inocentes terminan pagando condenas injustas por este tipo de hechos.

“Menos mal quedó grabado por qué hay gente en cárceles pagando condenas por la corrupción de algunos policías”, “Ese tipo de funcionarios hay q destituirlos de Inmediato.Es una Vergüenza pa la Institución”, son algunos de los ejemplos que se pueden encontrar en los comentarios de la publicación.