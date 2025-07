Ojo, estudiantes: ya se adelanta la preinscripción para las pruebas Icfes Saber Pro y TyT 2025-2

Las Pruebas Saber Pro y TyT son un requisito para graduarse de miles de estudiantes de carreras universitarias, técnicas y tecnológicas. Pues bien, en las últimas horas el Icfes les recordó a los estudiantes que ya pueden arrancar el proceso de preinscripción para presentar estos exámenes prueba Saber Pro o TyT en noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

(Lea también: Comienza el segundo ciclo de pagos del programa Renta Joven: conozca las fechas, los montos y cómo inscribirse).

Es clave tener en cuenta que la preinscripción estará abierta hasta el viernes 1° de agosto, y aplica tanto para estudiantes de programas en Colombia como para quienes cursan estudios en el exterior.

¿Quiénes deben presentar Saber Pro y Saber TyT en 2025?

Este requisito no es opcional. Si el estudiante ya cumplió, al menos el 75 % de los créditos académicos de tu carrera profesional, técnica o tecnológica, debes presentar Saber Pro o Saber TyT. Y no, no necesitas tener el 100 % de la carrera terminada. Basta con que tu institución te preinscriba a tiempo.

Es clave tener presente que esto también aplica para estudiantes colombianos en el exterior, quienes pueden presentar la versión internacional del examen.

Además, el Icfes anunció que el examen se presentará bajo modalidad presencial, con lápiz y papel, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Fechas clave: preinscripción, pagos y resultados

Estas son las fechas que no puedes dejar pasar si no quieres pagar más o quedarte sin presentar:

PUBLICIDAD

Preinscripción: hasta el viernes 1° de agosto.

Registro y recaudo ordinario: hasta el 1° de agosto (según programación de cada IES).

Registro y pago extraordinario: del 4 al 22 de agosto Publicación de citaciones: viernes 24 de octubre.

Fecha de examen Saber Pro y TyT: domingo 9 de noviembre.

Certificado de asistencia: disponible desde el lunes 1° de diciembre.

Disponibilidad de los resultados individuales: se publican el viernes 27 de febrero de 2026 en www.icfes.gov.co.

¿Qué preguntan en el Icfes Saber Pro y TyT?

No se trata solo de una formalidad para graduarse: las pruebas Icfes Saber Pro y TyT miden tus verdaderas habilidades.

Como ocurre con el Icfes Saber 11 que se presenta para graduarse de bachiller, evalúan competencias genéricas como: Razonamiento cuantitativo Lectura crítica Comunicación escrita Competencias ciudadanas Inglés.

Sin embargo, es clave tener en cuenta que si el programa académico lo requiere, los estudiantes tendrán que presentar una prueba específica obligatoria, relacionada con sus respectivos campos de formación.