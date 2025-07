Embajador de China en Colombia dio dura respuesta a críticos del gigante asiático: “el que no sabe, ¡no opina!”

Al igual que otros líderes políticos, el embajador de China en Colombia, Zhu JingYang, es muy activo en sus redes sociales y ha expresado sus opiniones frente a hechos coyunturales. En las últimas horas, les respondió a varios críticos del gigante asiático.

Para empezar, le contestó a un usuario en la red social X, quien aseguró que el gobierno chino era una especie de “dictadura democrática de partido único”. Incluso, advirtió que aún le faltaba para convertirse en un régimen socialista desarrollado que le permitiera adelantar una verdadera democracia popular.

El embajador, sin embargo, le pidió a su interlocutor informarse más sobre las dinámicas políticas que hay en China.

“Necesitas investigar antes de opinar. En China, además de PCCh, hay otros 8 partidos políticos, colaboradores de décadas en la construcción y revitalización nacionales. Democracia NO significa en absoluto ‘democracia occidental’, significa ‘poder del pueblo’”, explicó el embajador de China en Colombia.

Así mismo, otro usuario advirtió que China es uno de los países más contaminantes del mundo. Incluso, le recordó que el nivel de emisiones de CO2 en China ha crecido considerablemente durante este siglo en comparación a Estados Unidos, que ha logrado reducir esos niveles en los últimos años.

Pero el embajador advirtió que hay diferencias sustanciales entre ambas potencias.

“No entiendes que países están en fases distintas de desarrollo, verdad? EEUU apenas produce, solo consume, pero sigue siendo el mayor emisor per cápita. Ahora bien, tu país puede no producir y solo consumir? (SIC)”, explicó el embajador.

Así mismo, arremetió contra una cuenta que señaló a China por “censurar” información sobre las protestas en la plaza de Tiananmén en 1989.

“El que no sabe, no opina! La “censura” de tu mundo de fantasia. Ocupate de tus propios fracasos, que no son pocos (SIC)“, concluyó Zhu JingYang.

China seguirá exigiendo visa para colombianos

Recientemente, se conoció que China dio el visto bueno para retirar el requisito de visas para más de 70 países. Sin embargo, Colombia no fue incluido.

El embajador de China en Colombia fue contundente en señalar las razones por las cuales el país no logró entrar en ese listado.

“Lamentablemente, ningún avance del compromiso de liberalizar visa a favor de ciudadanos chinos, tal como se había anunciado hace un par de meses por Colombia. Por otro lado, cierto número de personas con antecedentes penales entre los solicitantes colombianos de visas chinas, -cifra absoluta pequeña, pero proporcionalmente muy superior a la de otros países de la región-“, indicó el embajador.