¿Mal procedimiento o accionar indebido? Con este vídeo dejarían en evidencia una presunta red de corrupción en procedimientos de inmovilización a motos en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá se ha encargado de realizar operativos en contra de los conductores que infringen las normas de tránsito en la ciudad y que, en consecuencia, generan riesgos a la integridad y seguridad de los demás ciudadanos. Ahora bien, estos procedimientos no siempre terminan bien e inclusive dejan ver que podrían existir intenciones oscuras por parte de los agentes de tránsito a la hora de realizar operativos de tránsito en las calles.

PUBLICIDAD

Lea también: “Que Petro y sus funcionarios corruptos que respondan”: Vicky Dávila le pide a Estados Unidos que no afecte a los colombianos

Al respecto, un nuevo caso que se está viralizando en redes sociales dejó en evidencia lo que sería un presunto caso de corrupción por parte de un grupo de agentes de tránsito, quienes inmovilizaron una motocicleta en la ciudad bajo la excusa de que estaba circulando con la placa tapada. Ahora bien, los hechos que rodean el caso dejan mucho que desear, ya que todo el operativo se desarrolló de forma aparentemente irregular, principalmente porque tuvo lugar en medio de un puente vehicular de la ciudad.

Los vídeos grabados por las víctimas de este procedimiento mostraron que un grupo de por lo menos cinco agentes de tránsito los hicieron parar en plena avenida de las América, sobre el puente de la av 68. En pleno puente, en medio el tráfico, con el riesgo de sufrir un accidente por la cercanía con los demás vehículos, los agentes de tránsito realizaron el procedimiento.

Los agentes de tránsito alegaban que la motocicleta circulaba con las placas tapadas, ya que, en efecto, tenía unos elementos colgando de los tornillos que no dejaban ver las letras de la placa. La disputa inicia cuando el dueño de la moto asegura que desde que salió de la casa no tenía dichos elementos y que al tener todos los documentos de la motocicleta en regla, no le veía la necesidad de tapar la placa.

Lo que llamó la atención del caso es que los agentes de tránsito, quienes iban circulando por la vía y ni siquiera tenían un retén instalado, se movilizaban con una grúa, por lo que inmediatamente ordenaron la inmovilización del vehículo. Pese a que el conductor de la motocicleta se mostró respetuoso, conciliador y decente con los agentes de tránsito, varios tuvieron actitudes groseras en su contra, por lo que se solicita una investigación del caso y una revisión de las cámaras de dotación de los agentes de tránsito.

Ahora bien, en redes sociales se ha teorizado que los agentes de tránsito estarían creando casos de ‘falsos positivos’ con el fin de inmovilizar vehículos en la ciudad; eso sí, sin una razón de peso aparente. Ante esto, la comunidad ha pedido que la Secretaría de Movilidad realice una investigación sobre el caso, con el fin de determinar si, como se dice en redes sociales y como el conductor da a entender, en efecto, los agentes de tránsito fueron los que instalaron dichos elementos de forma malintencionada para inmovilizar el vehículo.