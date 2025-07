“Yo les di el dinero en Fusa”: Lucho Herrera admitió haber pagado a paramilitares para quedar fuera de investigación por desapariciones

Luis Alberto “Lucho” Herrera, excampeón de la Vuelta a España, está en el centro de un escándalo judicial que enloda su figura deportiva. El 5 de mayo, Herrera compareció ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para declarar en el marco de una investigación por la desaparición forzada de cuatro personas en 2002, en Fusagasugá, Cundinamarca.

Según reveló Noticias Uno, Herrera reconoció que en 2016 entregó $10 millones a un grupo de paramilitares que lo habrían contactado para excluirlo de las investigaciones. Las declaraciones que entregó ante la Fiscalía coinciden con testimonios de exmiembros de las autodefensas del Casanare, quienes lo vincularon con el caso.

“En 2016 me buscó un señor de las autodefensas del Casanare… me dijo que lo tienen a usted implicado en unas muertes. Si no quiere quedar implicado, ellos me pueden sacar, que les mande siete mil millones”, relató Herrera. “Yo se los di en Fusa, llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada”.

El exciclista también reconoció que conocía a dos de los desaparecidos: Gonzalo Guerrero y Diuviceldo Torres, ambos vecinos de la vereda donde creció. Esto contrasta con una carta suya fechada el 25 de abril de 2025, en la que afirmó no conocer a las personas que lo acusan.

La defensa de Lucho Herrera: “Dio la cara y la seguirá dando”

Su abogado, Hernando Benavides Morales, afirmó que Herrera no está formalmente vinculado como sujeto procesal y que su llamado fue producto de señalamientos de personas detenidas. Recalcó que la Fiscalía aún debe establecer responsabilidades y que Herrera ha colaborado voluntariamente con el proceso.

“Él no está vinculado como imputado. Solo se le menciona. La Fiscalía debe determinar la verdad”, explicó Benavides.

El abogado añadió que no existe orden de captura vigente y que su cliente se siente tranquilo, aunque preocupado por el impacto emocional del proceso. También señaló que los testigos que lo mencionan buscan beneficios judiciales y que Herrera, por ley, no puede confrontarlos directamente.

Finalmente, la defensa subrayó que su cliente ha enfrentado amenazas y tiene dificultades para expresarse oralmente, por lo cual se ha optado por mantener cierta reserva. No obstante, aseguró que Herrera seguirá colaborando con la justicia.

“Él dio la cara hoy y la seguirá dando”, concluyó el abogado.