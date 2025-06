Felipe Zuleta madreó a Carlos Alberto Sánchez de la UTC por demandar la curul de Miguel Uribe Turbay

El periodista Felipe Zuleta, parte de la mesa de trabajo de Blu Radio, publicó un video a través de su cuenta de TikTok en el que criticó con un madrazo a Carlos Alberto Sánchez, presidente de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y del Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía (Sinsergen), quien presentó demanda para quitarle la investidura a Miguel Uribe Turbay.

Cabe recordar que Miguel Uribe Turbay se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde lucha por su vida desde el 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna, a manos de un adolescente de solo 14 años.

Madrazo de Felipe Zuleta a Carlos Alberto Sánchez por demandar investidura de Miguel Uribe Turbay

“Malparido dice la asociación de la Real Academia de la Lengua Española es una persona despreciable, indeseable. Pues malparido es este señor y me da pena con ustedes decirles esta palabra, Carlos Sánchez, presidente del sindicato o tal vez de dos, que demanda la pérdida de investidura de Miguel Uribe Turbay que insinúa casi que Miguel se mandó a hacer el atentado”, dijo en el video el periodista.

Además, agregó que “yo no quiero hablar más de este malparido, pero qué alma tan podrida, ¿cierto? Y olvidó este señor malparido, petrista por lo demás, que su candidato Petro hizo campaña siendo senador, antes de que arrancara la campaña, utilizando presupuestos o dineros dudosos... malparido".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Este “Carlos Sánchez”, deja mucho que desear, tiene el corazón lleno de estiércol, que falta de humanidad“, ”Mejor no lo habría podido decir“, ”Ellos dan pistas de quién están detrás.... del atentado“, ”Que comentario tan acertado, dijo lo que siempre yo he querido decir" y “Ni más ni menos doctor Felipe Zuleta no hay otra manera de describirlo“.