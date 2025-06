Petro sanciona la reforma laboral: ¿Qué consecuencias tendrá para el trabajador y el empresariado?

En la Quinta de Bolívar, frente a varios sectores de la sociedad, el presidente Gustavo Petro finalmente sancionó la reforma laboral, uno de los proyectos más importantes durante su gobierno.

PUBLICIDAD

Es importante señalar que el proyecto tuvo varios impases donde incluso, llegó a ser hundido en la comisión séptima del Senado de la Republica; no obstante cobró vida y hoy es ley de la nación.

El jefe de Estado ha señaló:

“Empezamos a dejar atrás el neoliberalismo, que nos condujo a mucha desigualdad, a la destrucción del tejido social y al aumento de la violencia”.

El objetivo de esta reforma de acuerdo a los funcionarios del gobierno, es brindarle mejores condiciones a los trabajadores, pero, ¿Cómo es la realidad?.

Publimetro dialogó con Giovanni González, Supervisor Legal de BDO en Colombia y un experto en el tema sobre el impacto que tendrá el proyecto laboral no solo en los trabajadores, sino en los pequeños, medianos y grandes empresarios del país.

Publimetro: La jornada nocturna iniciará a partir de las 7 de la noche y no a las 9 como funciona actualmente. Esto es un avance para los trabajadores. Pero ¿Cuál es su perspectiva?

PUBLICIDAD

Giovanni González: Hay dos cosas que hay que tener en cuenta, porque también se modificó un punto que tiene que ver con la posibilidad de modificar la distribución de la jornada laboral. Desde siempre la jornada laboral se ha podido distribuir entre cinco y seis días, de hecho hubo la posibilidad en el proceso legislativo de que esto fuera en cuatro días.

Esto va de la mano con que antes, los límites de la jornada laboral eran 48 horas semanales y ocho diarias. Esas ocho diarias desaparecieron con la reducción de la jornada laboral progresiva hasta las 42. Esto es importante de cara también para los recargos, porque con la anterior ley, había la posibilidad de organizar los horarios laborales de manera tal, que pudiese llegar a cubrir la menor cantidad de horas nocturnas dentro del desarrollo de la jornada.

Ahorita se reduce mucho porque siempre va a tener ese límite de las ocho horas para poder desarrollar las actividades.

Sin duda, esta reforma como tiene el enfoque de eliminar todo aquello que se hizo con la ley 789 de 2002, pues desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores claramente hay un avance, de hecho no se ha llegado aún al punto del cual estábamos antes de la 789 que era 6 de la tardea 6 de la mañana sino que es desde las 7.

Desde las perspectiva de las empresas, da perfectamente igual, las grandes compañías no creo vayan a poner mucho problema, pero si las pequeñas van a sentir ese impacto y van a tener que enfrentarse a un dilema que bien ser organizar sus jornadas para ser menos competitivos y dejar de ofrecer servicios, o incluir las nocturnas y pasarle ese costo al consumidor.

Publimetro: ¿Cómo enfrentar la informalidad? ¿El gobierno está en la capacidad de ayudar a los microempresarios para que adopten la reforma?

Giovanni González: Hay dos punto a considerar, lo primero es que en gran parte del debate se mantuvo la posibilidad de excluir a las pequeñas y microempresas de la aplicación de los recargos, esto se eliminó. Bajo mi consideración incluso pudo haber sido demandado ante la Corte Constitucional si se hacía esa diferenciación y muy probablemente se pudo haber caído.

Lo que quedó finalmente de la reforma laboral es que el Gobierno Nacional se encargaría de establecer unos mecanismos de financiación y de apoyo económico para este segmento de empresas, pero ahí hay un punto particular y es que precisamente usted no va a contratar gente porque haya apoyos económicos, eso no reactiva y no hace que las compañías sean competitivas, usted contrata en la medida que lo necesite y sea compatible con sus necesidades empresariales.

En este segmento de empresas (pequeñas) es probable que no vayamos a tener una respuesta positiva en el segundo año de aplicación de la reforma, va haber un gran impacto y golpe en la intención de formalización, ya no hablamos de que se va a incrementar la informalidad, sino que no va haber un incentivo real para la formalización que es el objetivo.

PM: ¿Con la aplicación de la reforma el desempleo podría subir?

Giovanni González: Hay que hablar en dos lenguajes que se difieren entre si, cuando dicen que se incrementará el desempleo, lo que nos están diciendo en realidad es que la informalidad va a ser mayor y la precarización del empleo.

Esto es que deje de haber personas que están con un contrato laboral formal con todas las prestaciones etc. A empezar a buscar lo que se llama la fuga del derecho laboral, que no es otra cosa que ir buscando qué figuras me pueden servir a mi para no tener a mis trabajadores con un contrato laboral, pero que sigan trabajando.

No incrementará la desocupación, la gente va a seguir trabajando, otra cosa que que muy posiblemente ese nuevo trabajo se va a desarrollar por medio de otras figuras, el trabajo del corretaje, la prestación de servicios, entrarán en ese choque por un tema de balance de costos y gastos.

PM: Ahora las y los trabajadores domésticos tendrán que tener un contrato escrito

Giovanni González: Creo que ahí hay que ir a la realidad, ya desde hace muchos años la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia obliga a que las personas que prestan servicios domésticos, sean contratados por un contrato laboral.

Lo que dice la reforma es que todo el sistema laboral se ajuste a que todo eso sea real y efectivo en esta población trabajadora. Lo que apunta el proyecto es que debe destinarse a que los empleados domésticos cuenten con una afiliación efectiva al sistema de seguridad social, que las cotizaciones se lleven de manera adecuada y como corresponde, pero ahí se cae en un contrasentido porque el real problema, es que muchas personas que prestan esta clase de servicios, no se formalizan o no permiten que las formalicen porque automáticamente van a perder la categoría que tienen dentro del Sisbén.