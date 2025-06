“A Gustavo le encanta rodearse de bandidos”: Jota Pe Hernández por llegada de Petro con cabecillas a tarima en Medellín

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de compartir la tarima en Medellín con los cabecillas de las más temidas estructuras criminales que están pagando sus condenas en la Cárcel de Itagüí.

El senador aseguró que al presidente le gusta “rodearse de bandidos” y aseguró que en unos meses sucederán hechos gravísimos en el país.

Jota Pe Hernández arremetió contra Petro tras compartir tarima con cabecillas en Medellín

“Lo que va a suceder en unos meses en Colombia es gravísimo y millones de colombianos no lo han logrado ver. Muchos están escandalizados porque en Antioquia, Gustavo Petro fue a una cárcel, sacó en una buseta del Inpec a unos criminales y los subió a una tarima. A mí eso no me sorprende. A Gustavo le encanta rodearse de bandidos, a él le encanta porque él viene de ser un bandido, un guerrillero”, dijo en la primera parte del video que compartió en sus redes sociales.

Luego dijo, “lo que me parece grave es el mensaje que envió a los jefes de las bandas delincuenciales que están operando en todo el territorio nacional. Cuando Angie Rodríguez, su aliada, la directora del Dapre, levanta un documento que significa un beneficio jurídico para estos jefes criminales, ahí están enviando un mensaje claro, que todos estos bandidos y criminales van a recibir van a recibir beneficios con Gustavo Petro”.

Jota Pe se refirió al pacto de La Picota del que habló Juan Fernando Petro, “es una realidad” e incluye un aparte de un video en el que sale el hermano del presidente diciendo: “tuvo un millón y pico de votos que no tenía antes, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.