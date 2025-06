“Petro se puso del lado de los criminales y no quiso trabajar con los alcaldes”: Fico Gutiérrez

La disputa entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, revivió tras el evento que realizó el mandatario en la capital de Antioquia, en donde, para muchos, dejó bastante que desear con lo que realizó en medio del acto. Por esto, Fico se fue en contra del mandatario y aseguró, entre otras cosas, que Petro lanzó una amenaza directa en contra de Medellín y de sus detractores.

A través de sus redes sociales Fico Gutiérrez aseguró que "lo que hizo ayer Petro en Medellín, sacando de la cárcel a los peores criminales, poniéndolos no solo a su lado, sino poniéndose de su lado, no es un acto político, sino un premio a la barbarie, un premio a sus actos criminales“.

“Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó el día de ayer y nos puso en riesgo. No dejaremos de trabajar. Yo los invito a todos a que sigamos creyendo en Colombia, a que sigamos trabajando con mayor dedicación y más fuerza para sacar el país adelante desde las regiones”, aseguró Fico.

Sumado a esto, también dijo que “Petro, ha tocado fondo, ya no solo en lo personal, sino en lo institucional. Que las entidades de control tomen nota de esto. Es muy grave lo que está ocurriendo. Nosotros seguiremos trabajando para sacar a Medellín y Antioquia adelante y si Medellín y Antioquia resisten, Colombia se salva”.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió en sus redes sociales y le dijo a Fico: “Me pongo del lado del pueblo y sus necesidades. No me pongo del lado de las fuerzas que quieren seguir masacrando a la población. Ni de quienes extendiendo la guerra, quieren traquetear y vivir del traqueteo”.