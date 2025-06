Las nuevas pruebas que conectan a ‘el Costeño’ y conductor del Spark con atentado a Miguel Uribe

A medida que avanzan las investigaciones por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Modelia, Bogotá, surgen nuevos elementos que apuntan a una estructura criminal organizada detrás del hecho. Ya son tres los capturados y un menor de edad aprehendido, y las pruebas apuntan a que la planeación del ataque fue mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente.

Conexiones entre los sospechosos se remontan a meses antes del ataque

Entre los nuevos hallazgos se encuentran fotografías y registros en video de Bayron Trujillo Caballero, alias ‘el Costeño’, y Carlos Eduardo Mora González, conductor del Chevrolet Spark donde fue transportada el arma utilizada en el crimen. Aunque Mora aseguró conocer recientemente a ‘el Costeño’, documentos judiciales revelan que ambos figuran desde octubre de 2024 en un proceso por porte ilegal de armas en Florencia, Caquetá.

En ese caso, Mora fue sorprendido con un arma escondida bajo el asiento del vehículo que manejaba, y ‘el Costeño’ era su copiloto. Según reveló una fuente cercana a la investigación, “detrás de esto hay una organización criminal grande”, tal como señaló la juez que envió a prisión a alias ‘Gabriela’, otra de las implicadas.

El rastro de alias ‘Gabriela’ y su rol en el atentado

Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como ‘Gabriela’, es una modelo de plataformas webcam que, según las autoridades, se encargó de ocultar la pistola Glock utilizada por el joven sicario de 15 años. A cambio, iba a recibir cinco millones de pesos. Tras el ataque, se desplazó a Florencia, Caquetá, donde intentó evadir a las autoridades.

Por su parte, el conductor del Spark ha confesado que ‘el Costeño’ lo contrató directamente para la operación: “Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada”.

Pruebas visuales y movimientos posteriores al atentado

Además de los antecedentes judiciales, las autoridades cuentan con fotografías y grabaciones donde se ve a Trujillo Caballero y Mora portando armas desde antes del atentado. También se ha confirmado que ‘el Costeño’ estuvo en Bogotá el día del ataque y que, cuatro días después, se realizó un tatuaje relacionado con la muerte en su mano derecha.

Aunque Mora compareció ante la justicia por el caso en Caquetá, ‘el Costeño’ evitó tres citaciones judiciales. Su abogado de oficio no pudo contactarlo y, aunque su esposa informó que se encontraban en Cali, nunca fue localizado.

Con las nuevas pruebas, la Fiscalía fortalece la hipótesis de que detrás del atentado no hay actores aislados, sino una red criminal bien articulada con nexos en varias ciudades. Las capturas y revelaciones podrían ser solo el inicio de una operación más amplia contra los responsables del ataque que conmocionó al país.