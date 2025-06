“Me alegra saber que tantos ‘fuerapetros’ llegaron sanos”: Margarita Rosa de Francisco sobre la marcha del silencio

Margarita Rosa de Francisco es escritora, actriz, cantante y presentadora, con una carrera con más de 40 años, por lo que es ampliamente recordada por su participación en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘El Desafío’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en activista política por su apoyo incondicional al presidente Gustavo Petro.

Este lunes, 16 de junio, publicó un mensaje a través de su cuenta oficial en X antes Twitter, en el que celebró que todos los ‘fuerapetros’ hayan logrado llegar a su casa sin problema después de la participación la multitudinaria marcha del silencio.

Margarita Rosa de Francisco aseguró que si se viviera en una dictadura no habrían podido marchar los ‘fuerapetros’

“Si estuviéramos en una dictadura, la marcha de ayer no se hubiera podido hacer. Me alegra saber que tantos fuerapetros llegaron sanos y salvos a sus casas”, escribió la actriz y activista política.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: "Ya, Margarita. Suficiente. Ahora resulta que Petro es El Salvador. Espera un poco y sigue apoyándolo para que veas lo que es una dictadura. Hasta ahora es solo el comienzo“, ”La diferencia señora es que los fuera petros somos decentes y no hacemos parte de la Primera Línea, no atentamos contra los bienes públicos, ni Transmilenios, ni contra las fachadas de los medios de comunicación, ni bloqueamos el transporte público de los que no marchan", “La democracia no se reduce a permitir marchas... El autoritarismo moderno en cabeza de Gustavo Petro no necesita impedirlas: le basta con deslegitimarlas, estigmatizar a quienes las hacen y manipular las instituciones. La democracia se defiende respetando los contrapesos, no burlándose de quienes los exigen” y “Sí, llegamos sanos porque no salimos a atacar la propiedad pública y privada. No atentamos contras las estaciones de Transmilenio tampoco. Cuando las marchas son de gente decente, definitivamente se nota Margarita”.