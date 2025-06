Petro se victimiza y compara atentado contra Miguel Uribe con asesinato de congresistas en EE. UU.

En medio de la conmoción global por el asesinato de la congresista estadounidense Melissa Hortman y su esposo en Minnesota —un hecho que ha sido catalogado como un crimen político—, el presidente Gustavo Petro encendió la polémica en Colombia al hacer una inesperada comparación entre ese atentado y el intento de magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay.

A través de su cuenta oficial en X, Petro aseguró que fue víctima de ataques infundados tras el atentado al precandidato presidencial del Centro Democrático. “No pasa en EE. UU. lo mismo que conmigo. Aquí me señalaron sin ninguna prueba, con sevicia, prejuicio y odio”, escribió el mandatario, acusando a medios de comunicación y a miembros de la oposición de haberlo responsabilizado injustamente.

La declaración generó una fuerte reacción en redes sociales, no solo por el paralelismo que trazó entre los casos, sino por el tono victimista con el que defendió su inocencia. “Jamás he matado u ordenado matar a nadie… no creo en la tesis de que el fin justifica los medios”, agregó Petro, quien insistió en que ha sido garante del proceso investigativo que rodea el atentado a Uribe Turbay.

Mientras líderes internacionales han condenado los hechos violentos en EE. UU., Petro usó el escenario para reiterar que su lucha es “por la vida” y que la recuperación del senador colombiano podría calificarse de “milagrosa”. “Ojalá el senador pueda abrazar de nuevo a sus hijos. Esa energía unida debería ayudarnos a que nadie se mate en Colombia”, sentenció.

Además, el mandatario colombiano aprovechó para lanzar una crítica a la administración de Donald Trump, vinculando la violencia política reciente con el “odio y la estigmatización” que —según él— también ha enfrentado. “Mi solidaridad a su pueblo y sus familias”, concluyó, aunque su mensaje fue interpretado por varios analistas como una estrategia para desviar la atención de las críticas internas.

Lo ocurrido en Minnesota

El sábado 14 de junio, en Minnesota, ocurrieron dos ataques coordinados en viviendas de legisladores. El gobernador Tim Walz calificó el suceso como un asesinato políticamente motivado tras los asesinatos de la representante Melissa Hortman y su esposo Mark en Brooklyn Park, y los disparos contra el senador John Hoffman y su esposa en Champlin.

El sospechoso, Vance Luther Boelter, un exfuncionario estatal, vestía uniforme policial e ingresó a las casas con un SUV con sirenas falsas. Se halló un manifiesto con al menos 70 nombres, incluyendo políticos demócratas y defensores del aborto. Las víctimas sobrevivientes —Hoffman y su esposa— operaron de urgencia y se encuentran estables tras cirugía.

El FBI lanzó una recompensa de US$ 50.000 por información que lleve a su captura; las autoridades emitieron advertencias para no confiar en oficiales no acompañados y ordenaron refugio en varios condados mientras continúa el operativo .