“Petro quiere crear el caos”: Francisco Santos asegura que se quiere quedar en el poder y suspender las elecciones

Francisco Santos, exvicepresidente de la República, se pronunció ante los últimos hechos que han llenado de violencia el país, entre los que está el atentado contra Miguel Uribe Turbay, quien lucha por su vida en la Fundación Santa Fe, y los atentados con explosivos que se han registrado en el Valle del Cauca, en donde una patrullera de la Policía Nacional, fue asesinada.

Santos Calderón aseguró que la ola de violencia está relacionada con un plan del presidente Gustavo Petro para poderse quedar en el poder.

“No es casualidad lo que está pasando en el Valle, por una razón, porque es que Petro a dicho que quiere ir al Valle a hacer una manifestación para apoyar su consulta y el Valle es un epicentro de los grupos más violentos. Es más, el alcalde de Cali, con todo esto que le pasó dijo le dijo ‘por favor no nos ponga más en riesgo’ y Petro le contesta que ‘usted no me puede censurar, eso que usted está haciendo es un delito, decirme que no puedo ir’. Cuando lo único que le pide es que sea sensato”, dijo Santos.

Luego agregó que, “yo creo que pedirle a Petro que sea sensato es una equivocación absoluta. Quiere continuar en el poder, el quiere crear el caos que le facilite sacar un decreto de conmoción interior diciendo ‘suspendo elecciones’. La Corte Constitucional diciéndole ‘usted no puede hacer eso’, él diciendo ‘la vida está por encima de todo lo demás. Suspendo elecciones’ y nos va a tocar a los colombianos activarnos para sacarlo del poder. Yo creo que eso es lo que se viene”.