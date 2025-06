“La protección no es eterna”: Director de la UNP le respondió a Juan Carlos Pinzón por el retiro de seguridad

En la mañana de este martes 10 de junio, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, señaló en sus redes sociales que su esquema de seguridad fue retirado por pedido de la Unidad Nacional de Protección. Quien fuera embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque, mostró su preocupación en medio de la escalada de violencia que vive el país.

“Hoy mismo he sido notificado del retiro de las medidas de seguridad por parte de la UNP, por parte del Gobierno Petro. El país vive horas muy difíciles. Hoy han ocurrido cerca de 20 atentados terroristas en el sur del país, en el Pacífico colombiano, dejando varias víctimas, los colombianos en general tienen miedo, están atormentados por los violentos, sienten temor de salir a trabajar, de mandar a sus hijos al colegio”, detalló Pinzón.

Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, dio a conocer la razón.

“la protección no es eterna, los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado porque no son de por vida, si así fuera entonces sencillamente no alcanzaría ningún presupuesto”, dijo el funcionario.

En ese mismo sentido, Rodríguez aseguró que el exministro ya llevaba tiempo con el esquema de seguridad.

“Él (Pinzón)ya tuvo durante un tiempo, como ordena la norma, un esquema de protección, pero ya pasado un tiempo hay la necesidad de retirarlo (el esquema), porque el motivo por el cual lo tenía era en virtud del cargo, no del riesgo”, complementó el director de la UNP.

Es importante señalar, que ya Augusto Rodríguez manifestó que no renunciará a su cargo, siempre y cuando el presidente Gustavo Petro se lo solicite, esto después de haber sido denunciado por no haberle brindado la seguridad suficiente al precandidato Miguel Uribe.