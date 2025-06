“El pueblo va a superar esta pesadilla de gobierno”: Cabal asegura que Petro se cree el dueño del pueblo

La senadora María Fernanda Cabal publicó a través de sus redes sociales un video en el que asegura que el presidente Gustavo Petro se siente dueño del pueblo, pero que no es así y que el pueblo “va a superar esta pesadilla de gobierno”.

Este nuevo pronunciamiento hace parte de las reacciones que ha generado la decisión del presidente de ejecutar la consulta popular por decreto.

Cabal dice que Petro se cree el dueño del pueblo

“El pueblo colombiano es superior a Petro y lo vamos a superar”, escribió la senadora en la publicación en la que agregó un video.

En las imágenes la senadora dice: “El pueblo colombiano del que Petro se cree dueño es superior a Petro. El pueblo colombiano es libre y ha resistido muchos desafíos a lo largo de su historia, pero no le han quedado grandes y el pueblo va superar esta pesadilla de gobierno Petro”.

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron diciendo que: “No más amenazas, no más miedo, no más Petro, un líder que nos una, salimos a la calle y demostramos que Petro no nos representa”, “Senadora y que van a hacer, seguir hablando duro en redes sin que pase absolutamente nada? O promover el art 109 y que sea destituido por indignidad”, “Senadora hoy más que nunca necesitamos unirnos, hasta con los arrepentidos porque nuestro país está en alto riesgo” y “Dra. Cabal, No lo subestimen! Petro es oscuridad para Colombia”.