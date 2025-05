Estados Unidos podría negarle la visa si no tiene redes sociales; se endurecen las políticas migratorias

El panorama para los ciudadanos colombianos que buscan estudiar en Estados Unidos se ha tornado incierto tras las nuevas disposiciones del Gobierno estadounidense. Bajo directrices del actual secretario de Estado, Marco Rubio, se han implementado medidas que endurecen el proceso de solicitud de visas, especialmente para estudiantes internacionales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Si vive en un conjunto residencial la reforma laboral le impondrá un corbo adicional desde el 2026: prepare el bolsillo

Uno de los puntos más controversiales radica en el nuevo criterio que incluye el análisis de la actividad digital de los solicitantes. La orden enviada a embajadas y consulados establece que la ausencia en plataformas como X (antes Twitter), Facebook, o Instagram, podría jugar en contra del aspirante. “La falta de presencia en línea de los solicitantes podría ser prueba suficiente para denegarles la visa”, expresó Rubio en una notificación citada por Bloomberg.

Le puede interesar: EE.UU. denegará visas a extranjeros que “censuren” a estadounidenses en redes

Estudiantes en alerta por cambios repentinos

Los efectos de esta decisión ya se sienten en la comunidad estudiantil internacional, y Colombia no es la excepción. En medio de la incertidumbre, jóvenes como Juan Pablo Vargas han visto sus planes desmoronarse. “Pensaba viajar en septiembre hacia Texas para estudiar en la A&M. Estoy en los trámites de la visa de estudiante y esto me cayó como un baldado de agua fría. No sé qué hacer. Tengo vuelo comprado, ya había cuadrado el apartamento y todo”, relató a Semana.

Por su parte, Natalia López, con planes de estudiar derecho en Oklahoma, también manifestó su preocupación: “Ojalá el presidente Trump reconsidere sus ideas. No somos criminales, solo buscamos un futuro mejor”.

Le puede interesar:Gobierno de Donald Trump suspende entrevistas para otorgar visa de estudiante

PUBLICIDAD

Reacciones desde Harvard y otras instituciones

Aunque inicialmente las medidas apuntan a universidades de alto perfil como Harvard, la intención es extender estos lineamientos a otras instituciones educativas del país. La situación ha provocado que universidades recomienden a sus estudiantes internacionales no salir del territorio estadounidense para evitar complicaciones al reingresar.

Lorena Mejía, estudiante de la Harvard Kennedy School y vicepresidenta de la Asociación de Colombianos en Harvard, describió el sentimiento general entre sus compañeros: “Nos sentimos protegidos, pero vulnerables. Es un momento complejo”, declaró a Noticias RCN.

Más que migración: vigilancia y tensiones políticas

Estas medidas no se limitan a la migración académica. Se enmarcan en un contexto político más amplio, en el que el expresidente Donald Trump ha reaparecido con posturas críticas hacia el ingreso de estudiantes extranjeros y el financiamiento de universidades que dependen de sus matrículas. La suspensión temporal de entrevistas para visas de estudiante también ha sido justificada como un asunto de “seguridad nacional”.

A todo esto se suma un componente de vigilancia digital. A través de inteligencia artificial, el Departamento de Estado evalúa redes sociales en busca de posibles señales de “radicalización”, como parte de un programa denominado Catch and Revoke, según informes internacionales.