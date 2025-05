Carlos Amaya descarta candidatura presidencial en 2026 y reafirma su lealtad a Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sorprendió este miércoles al confirmar en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que no aspirará a la Presidencia de Colombia en 2026. La revelación se produce tras semanas de especulación y se fundamenta, según explicó, en un profundo compromiso con su departamento y su familia. “Les prometí a los boyacenses que estaría hasta el último día, y no romperé esa palabra”, afirmó.

Durante la entrevista, Amaya también abordó temas personales que influyeron en su decisión, como la enfermedad de su hijo menor. “Mis hijos necesitan más un padre presente que un presidente ausente”, dijo conmovido. A pesar de contar con conceptos constitucionales que le permitirían postularse sin renunciar, sostuvo que su decisión es de carácter moral y no jurídico. “La ley no me inhabilita, pero mi conciencia me guía”, reiteró.

Proyectos clave con el Gobierno Petro

En un tono conciliador, Carlos Amaya dejó claro que trabajará “de la mano” con el presidente Gustavo Petro en iniciativas fundamentales para el desarrollo del departamento. Mencionó tres proyectos estratégicos que lidera junto al Gobierno Nacional:

Titulación masiva de tierras para campesinos

Transición energética hacia energías renovables

Tren regional Bogotá–Sogamoso

Sobre su relación con el jefe de Estado, fue tajante: “No soy petrista, pero sí un gobernador que cree en los resultados conjuntos. Eso es distinto”. En este sentido, Amaya se distanció de posturas ideológicas radicales y defendió una agenda pragmática basada en el beneficio colectivo de su región.

Críticas al Partido Verde y mensaje político

Aunque fue electo por el Partido Verde, Amaya no ocultó su descontento con la crisis ética de esa colectividad. “Los partidos deben limpiar su casa, pero abandonarla no es la solución”, dijo, haciendo una crítica implícita a figuras como Claudia López. Reivindicó la política decente y transparente, apelando a una renovación de los liderazgos desde dentro de los partidos.