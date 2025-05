“Nosotros no endeudamos al cliente, entendemos su necesidad”: Paulo Emilio Rivas, del Banco Contactar

¿Qué es el Banco Contactar?

Veníamos con una trayectoria como una corporación de crédito y luego decidimos dar el paso hacia la regulación. Y es así como el 1 de marzo del año pasado abrimos las puertas como Banco Contactar con toda la autorización y las licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera. Somos un banco que está enfocado en la base de la pirámide socioeconómica del país. Nosotros atendemos estratos uno, dos y tres. Aquel microempresario, aquel tendero del pueblo, aquel campesino que diariamente se levanta a labrar su terreno; ese es nuestro cliente. Y hacia allá estamos enfocados y hacia ellos estamos enfocados con productos tanto de crédito como de ahorro e inversión y con una oferta de servicios no financieros enfocados en educación financiera, en capacitación, en economía rural y sostenible. Esa es la gran oferta del Banco Contactar, tan diferencial al de otros bancos.

En últimas estamos hablando de una apuesta de inclusión financiera…

Totalmente. Somos un banco de inclusión financiera. Eso es lo que nosotros hacemos. Estamos con una cobertura en todo el país, en 18 departamentos con 98 oficinas, atendemos más o menos 700 municipios, casi el 70% de Colombia, y nuestros asesores van a la cima de la montaña, se reúnen con este pequeño caficultor, con este pequeño tendero del municipio, le hacen un análisis de su de su capacidad de pago. Ellos no tienen contador, ellos no tienen revisor fiscal ni nada por el estilo, y nuestros asesores le hacen un pequeño análisis de su capacidad de pago y con eso se hace una oferta de un servicio muy responsable. ¿Por qué digo responsable? Porque entendemos primero la capacidad de pago de ese cliente, ese microempresario. Segundo, entendemos su necesidad y con base en eso le aprobamos un crédito a su medida. Por eso nos ha llevado a tener, y no solamente hoy, llevamos hace muchos años con uno de los mejores indicadores de cartera vencida del país y eso solamente se logra por la generación de un producto de crédito responsable. Nosotros no endeudamos al cliente, entendemos su necesidad, entendemos su capacidad de pago y con una gran diferencia, y es que como son créditos en su mayoría rurales, son créditos acordes al ciclo productivo. Por ejemplo, un cliente tiene un cultivo de café. Ellos no tienen flujo de caja mensual, ellos tienen la cosecha. Entonces nuestro producto de crédito es acorde a ese ciclo productivo. Y eso nos lleva entonces a tener uno de los mejores indicadores de cartera vencida. Entonces, una oferta relacional acompañada de un entendimiento del cliente.

¿Cómo convencer al pequeño microempresario, que históricamente no se quería bancarizar, de hacerlo con ustedes?

Lo nuestro es relacional. Nuestros clientes no van a la oficina y solicitan un turno. No, eso no existe. Tenemos oficinas, obvio. Pero es nuestro asesor el que va a la tienda, el que va a la pequeña ferretería, el que va al cultivo. Y con una capacitación en educación financiera le enseñamos cómo se maneja un crédito. Esta es la verdadera inclusión financiera. La inclusión financiera no es presentar en una página web educación financiera, es llevarle la educación financiera a nuestro cliente y decirle mire, usted puede tener un crédito, esta es la tasa de interés aprobada por la Superintendencia Financiera y le enseñamos a ahorrar, porque ellos no tienen un ingreso mensual, ellos no reciben un salario. Es enseñarles a que del día a día ahorren para que puedan cumplir con su meta, con su cuota mensual de amortización de crédito. Esa es la verdadera inclusión financiera.

Que todos deberíamos aprender, además…

Exactamente. Entonces, cuando el cliente en primer lugar siente un banco cercano que le llega a su puerta, que le explica las bondades de un crédito, que lo entiende, que entiende su capacidad de pago, que le enseñe a ahorrar para poder cumplir con una cuota, ¿qué hace ese cliente? Tomar un crédito. El cliente recibe su estado de cuenta, su plan de pagos, está en las oficinas donde puede ir a pagar su cuota, hacer si quiere prepagos como está autorizado aquí en Colombia… son unas unas políticas muy transparentes, muy dadas a que esa persona que no entiende el sistema financiero tome confianza en el mismo.

¿Cómo son estos programas de educación financiera de Contactar?

Nosotros tenemos un equipo interno de sostenibilidad en todo el país, y lo que hacemos es apoyarnos en las oficinas, en los gerentes y en los asesores y lo hacemos de varias maneras: los días de mercado, por ejemplo, la gente va a los municipios y los invitamos a las charlas; ahí en nuestra oficina les dictamos educación financiera, también vamos a las veredas, reunimos a los ciudadanos y se les dicta la educación financiera. Y estamos incursionando también con un chatbot, porque los clientes sí usan WhatsApp, así que estamos incursionando con unos tips a través de WhatsApp de educación financiera y eso ha gustado mucho también. Lo hacemos en oficinas, lo hacemos en la cima de la montaña y estamos incursionando a través de WhatsApp y gusta mucho.

¿Y en las grandes ciudades cómo funciona Banco Contactar?

Del total de nuestra población de clientes, que son aproximadamente 150.000, el 75% son rurales, el 25% son urbanos. Para ese 25% operamos exactamente igual, solo que no vamos a la cima de la montaña, vamos a la calle, al barrio, identificamos la tienda, la ferretería. Esos son nuestros clientes, que necesitan que haya un banco que crea en ellos y que les genere una alternativa de crédito para crecer. Una banca bien manejada, un cliente bien asesorado, lo que genera es crecimiento.

¿Cuáles son los productos que ofrecen?

En línea de crédito es un crédito enfocado básicamente a capital de trabajo. Tenemos 670 mil millones de pesos colocados en microcréditos. Eso es mucha plata para desarrollar empresas en Colombia, empresas con un ticket promedio de aproximadamente 4.5 millones de pesos. Son créditos muy pequeños para desarrollar esa microempresa, a plazos de 18, 19, 20, 22 meses. Es un esfuerzo muy grande el que se hace, pero es absolutamente reconfortante, porque para esa gente es la oportunidad de crecer su microempresa. Ahora vámonos a los productos del pasivo y tenemos dos opciones; una, la de los certificados de depósito a término, los CDT. El CDT se genera más en las ciudades que en la ruralidad. Hoy tenemos aproximadamente 180 mil millones de pesos en CDT y ese ya es un público diferente, porque sí tiene unos excedentes de capital y quiere ahorrar. Pero lo que diseñamos paraun CDT con sentido. Por eso, cuando un cliente nuestro constituye su CDT, recibe una nota en donde dice: usted está apoyando un proceso de inclusión financiera en el micro. Esto no va para grandes banqueros, de grandes apellidos, esta es una inversión con sentido. El sentido que usted está patrocinando es generarle una oportunidad a ese pequeño microempresario de la ruralidad o de lo urbano que necesita el apoyo para crecer. Y lanzamos hace cuestión de una semana la cuenta de ahorros rentable. O sea, nosotros tenemos ya hace meses una cuenta de ahorros a la cual desembolsamos el crédito, y parte de la educación financiera es también desembolsarle el crédito a la persona, porque lo que hacían antes era recibir el desembolso, se lo llevaban a su casa debajo de un colchón, pero acá ya tiene una cuenta, tenga ahí su dinero. Lo que hicimos hace una semana es lanzar una cuenta rentable, la cual ofrece, dependiendo de unos montos, una mayor rentabilidad a una cuenta normal, precisamente para incentivar ese ahorro, que es un recurso a la vista. Y la tercera oferta nuestra es una oferta de servicios no financieros; con este equipo de sostenibilidad no solamente brindamos educación financiera, sino que por ejemplo, tenemos, agrónomos, zootecnistas, se dictan charlas sobre manejo de cultivos, sobre si viene, por ejemplo una peste, porque también eso le ayuda a ellos a prevenir cualquier consecuencia derivada de un cambio climático, de una enfermedad, de las plantas, etcétera.

¿Cuáles son las expectativas de Contactar en su segundo año?

La oferta diferenciada se une a lo que nosotros llamamos el ecosistema digital. Y eso es algo con lo que saldremos en septiembre, aproximadamente y estamos desarrollando toda una estrategia para que nuestros clientes rurales o urbanos puedan abrir sus cuentas de una manera digital con reconocimiento facial. Ya tenemos desarrollada una app en la cual nuestro cliente puede ingresar, ver sus productos, ver su crédito, y que ese cliente nuestro pueda distribuir los pagos desde su app, desde su celular. El Banco de la República tiene calculado que en el mes de septiembre lanza lo que denomina el Bre-B. Eso no es otra cosa, sino la posibilidad de que cualquier persona con una cuenta de ahorros en Colombia con una app pueda transferir dinero de una cuenta a otra a través de unas llaves, transferencias en segundos. Nosotros ya estamos preparados para el Bre-B. El otro día vi un artículo y aparecen unos grandes bancos y aparecemos nosotros ya listos para poder conectarnos al Bre-B. ¿Y eso a qué va a llevar? A que ese cliente rural o ese microempresario del municipio que tiene su dinero en la cuenta y está recibiendo unos intereses interesantes, pueda ya circular con su app Contactar y hacer todos los pagos. El gran paso que viene ahora es conectar a nuestros clientes con todo el ecosistema digital para permitirles que ellos hagan absolutamente todas las transacciones, puedan pagar servicios públicos, puedan hacer absolutamente todo. Es un proceso que va a implicar mucha educación financiera, pero se logra.