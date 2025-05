¿La Hacienda Nápoles de Pablo Escobar podría pasar a manos de campesinos, como lo prometió el presidente Petro?

En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo esta semana el presidente Gustavo Petro les ordenó a sus funcionarios entregarles la popular Hacienda Nápoles a los campesinos. Sin embargo, esta orden está lejos de materializarse debido a la naturaleza del predio.

En medio del Consejo de Ministros, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, sostuvo que están estudiando una decisión que tomó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante el gobierno del expresidente Iván Duque de entregarle la Hacienda Nápoles al municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. “Y el municipio (se la entregó) a un empresario privado que tiene un parque temático allí”, indicó Harman.

Ante estos comentarios, el presidente Petro arremetió contra los administradores de este predio. “El empresario... no le preguntemos de qué corriente política es. Y así se roban la tierra que siendo del narcotráfico, ilícita, debería pasar a los campesinos. Duque se lo entregó a los amigos de Uribe, intermediando al municipio. Esa hacienda debe ser para el campesinado”, indicó el presidente Petro.

El medio Bloomberg Línea, sin embargo, encontró que la hacienda no solo no está en manos de un privado, sino que no está destinada a fines agropecuarios ni rurales.

Entre otras cosas, indicaron que una de las dificultades es que buena parte de su superficie tiene otras disposiciones. Por ejemplo, advirtieron que el 40 % se encuentra en una zona residencial urbana y un 20 % está en una zona que fue cobijada por una protección ambiental.

En esa medida, el citado medio de comunicación advirtió que según un concepto de la propia Agencia Nacional de Tierras, que fue emitido en 2021, el predio no puede ser destinado a las actividades productivas de vocación rural que constan en la Reforma Agraria Integral.

Adicionalmente, dejaron claro que la Hacienda Nápoles no les pertenece a empresarios privados, sino que es de propiedad del municipio de Puerto Triunfo. E indicaron que hacer el proceso por la fuerza implicaría que el Estado se atenga a múltiples demandas.

¿Cuál es la historia de la Hacienda Nápoles?

La Hacienda Nápoles es una extensa propiedad ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, que perteneció al tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar. Durante los años 80, el lugar fue símbolo del poder y la excentricidad del capo, albergando desde pistas de aterrizaje clandestinas hasta un zoológico con animales exóticos traídos ilegalmente.

Tras su proceso de extinción de dominio que fue realizado por el Estado colombiano, la hacienda fue transformada en un parque temático y de memoria histórica, que hoy recibe visitantes interesados tanto en su valor turístico como en su pasado ligado a la historia del narcotráfico y la violencia en Colombia.