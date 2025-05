“Es un verdadero esclavista”: Briceño contra David Racero, luego del audio en el que ofrecía un paupérrimo trabajo en su fruver

En las últimas horas se conoció un audio del 2020 cuando David Racero, representante a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, le indicaba a su interlocutor las condiciones laborales para una persona que debía cubrir el cargo de cajera, pero que tenía que limpiar baños, hacer pulpa, trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche, por un salario de 1 millón de pesos y aclarando que es “sin prestaciones sociales”.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, reaccionó ante el audio y no bajó al representante del partido del gobierno de Gustavo Petro, como un “esclavista”.

David Racero contrataba personas sin pagar prestaciones sociales y hoy se presenta como defensor de los trabajadores

“El representante de la cámara por el Pacto Histórico, David Racero, es un verdadero esclavista”, dijo en la primera parte de un video publicado en sus redes sociales

En el audio de Racero se escucha: “en el computador principal están las hojas de vida. Hay una que tiene manipulación de alimentos, podemos llamarla a ella, si Diana dice que no, podríamos llamar a la otra. El pago es de un millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y, sí toca decirle que es tiempo completo, 7 de la mañana a 8 de la noche. Ellos saben. Pero toca decirle un día de descanso a la semana (...) ellos son toderos, no solo caja, también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan la comida. Están dispuestos para todo”.

Ante el audio, Briceño dice: “ofrece un trabajo con turno de horario de 13 horas, es a la semana 78 horas, según el mismo Racero no se le pagan prestaciones sociales, no le pagan ni salud ni pensión, tampoco horas extras”.

Luego dice: “estos como David Racero son los que se rasgan las vestiduras hablando de la reforma laboral, hablando en favor de los derechos de los trabajadores. Estos son los que quieren que se vote y se apruebe la consulta popular, los que salen a marchar. Estos son los incoherentes. En público están diciendo que están con el trabajador, pero cuando tienen la posibilidad de contratar trabajadores los están explotando”.