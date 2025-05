Se conoce la identidad de dos de los tres fallecidos que dejó el accidente de vehículo militar en Meta

En la mañana de este domingo 25 de mayo, un lamentable accidente de tránsito dejó sin vida a tres personas, luego de que el conductor de un aparente vehículo militar, embistiera violentamente a varias personas en Granada, Meta.

Según información suministrada por el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 11, un soldado profesional era quien conducía la camioneta y terminó ocasionando el trágico siniestro vial.

El coronel Norman Andrés Gómez Linares, también señaló que el vehículo se estrelló con varias motocicletas y un carro institucional.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, se contempla que el soldado estuviera bajo efectos de alcohol; no obstante el Ejército no se ha referido al tema, por lo que las autoridades continúan investigando las causas del accidente de tránsito.

Las tres personas que fallecieron en el lugar tras el impacto de la camioneta, eran de nacionalidad venezolana, las autoridades ya lograron identificar dos de los ciudadanas.

Sus nombres eran Nohelia Julieth Colmenares y Yusmell Gutiérrez Araujo, continúan los organismos estableciendo la otra identidad.

Es importante señalar que dentro de los heridos, hubo algunos que pertenecían a la Fuerza Pública, una de las oficiales tiene contusiones en una pierna y en el hombro.

El Hospital Departamental de Granada confirmó dos personas de las que llegaron heridas, tienen un delicado estado de salud. Un hombre tiene trauma craneoencefálico y está en la Unidad de Cuidados Intensivos.